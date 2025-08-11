U izraelskom napadu ubijen 28-godišnji novinar Al Jazeere i troje njegovih kolega

Novinar Al Jazeere Anas al-Šarif (28) poginuo je zajedno sa tri kolege u izraelskom napadu.

Al-Šarif je ubijen kada je pogođen šator za novinare ispred glavne kapije bolnice al-Šifa.

Poznati dopisnik Al Jazeere na arapskom jeziku navodno je često dolazio iz sjeverne Gaze.

Među žrtvama su i dopisnik Al Jazeere Muhamed Krejke i snimatelji Ibrahim Zaher i Muhamed Noufal.

U saopćenju u kojem se objavljuje smrt al-Šarifa, izraelska vojska optužila je novinara da je vodio ćeliju Hamasa i da je "napredovao u raketnim napadima na izraelske civile i izraelske trupe".

Tvrde da posjeduju dokumente koji pružaju "nedvosmislen dokaz" o njegovoj umiješanosti u palestinsku grupu.

Izrael često optužuje palestinske novinare u Gazi da su članovi Hamasa otkako je rat započeo u oktobru 2023. godine.