Australija će priznati Palestinu: "Situacija u Gazi prevazišla je sve najgore svjetske strahove"

- Sarađivat ćemo s međunarodnom zajednicom kako bismo ovo pravo ostvarili. Australija danas daje ovu izjavu nakon sastanka našeg kabineta, kao dio koordiniranih globalnih napora za izgradnju zamaha za rješenje o dvije države - rekao je.

On je kazao da je ova odluka donešena nakon razgovora s Palestinskom samoupravom.

Australija će priznati Palestinu na sjednici Ujedinjenih nacija koja je planirana u septembru, saopćio je Entoni Albaniz (Anthony Albanese), premijer ove zemlje.

Također, Albaniz je naglasio kako Hamas ne može imati nikakvu ulogu u budućoj palestinskoj državi.

- Ovo je jedna od obaveza koje je Australija tražila i dobila od predsjednika Mahmouda Abbasa i Palestinske uprave - poručio je.

Premijer Albaniz izjavio je da će iskoristiti priliku da insistira na miru u Gazi iako uspjeh nije zagarantovan te je kritikovao izraelsku vladu zbog načina na koji vodi rat u Gazi.

- Cijena statusa quo raste iz dana u dan i može se mjeriti u nevinim životima. Svijet ne može čekati da uspjeh bude zagarantovan. To samo znači čekati dan koji nikada neće doći. Ovdje postoji trenutak prilike i Australija će sarađivati s međunarodnom zajednicom kako bi je iskoristila - rekao je.

Napomenuo je kako se trenutak ne smije propustiti.

- Svaka generacija je upoznala neuspjehe i pogrešne početke, ali priča o ovoj borbi je ujedno i priča o neiskorištenim prilikama. Tu je rizik pokušaja ništa u poređenju s opasnošću da pustimo da nam ovaj trenutak prođe - mišljenja je.

Nakon toga, Albaniz je žestoko kritikovao i izraelsku vladu.

- Izraelska vlada i dalje prkosi međunarodnom pravu i uskraćuje dovoljnu pomoć, hranu i vodu očajnim ljudima, uključujući djecu. Ova vitalna pomoć mora stići do ljudi kojima je najpotrebnija. Ovo je mnogo više od crtanja linije na mapi. Ovo je dostavljanje životne linije narodu Gaze - naglasio je.

Na kraju, rekao je kako je situacija u Gazi prevazišla sve najgore svjetske strahove.

- Previše nevinih života je izgubljeno. Potrebno nam je političko rješenje, a ne vojno. Vojni odgovor doveo je do razaranja u Gazi - zaključio je Albanese.