Pokušaj opravdanja: Izraelska vojska ubijenog novinara povezala s Hamasom

Novinarska značka nije štit za terorizam, naveli su

Dž. R.

11.8.2025

U napadu Izraela na Gazu ubijen je novinar Al Jazeere Anas Al- Šarif (Al-Sharif) i trojica njegovih kolega. Ta vijest odjeknula je svijetom, nakon čega je izraelska vojska izdala saopćenje i kazala kako je njihovo djelovanje povezano s Hamasom.

U novom saopćenju, kojim se iznova pokušavaju opravdati evidentni zločini u Pojasu Gazu, izraelska vojska (IDF) je povezala djelovanje novinara Al Jazeere s Hamasom.

- Al-Šarif je bio vođa terorističke ćelije Hamasa i predvodio je raketne napade na izraelske civile i trupe IDF-a. Obavještajni podaci i dokumenti iz Gaze, uključujući spiskove vojnika, liste za obuku terorista i evidenciju o platama, dokazuju da je bio operativac Hamasa integriran u Al Jazeeru. Novinarska značka nije štit za terorizam - naveli su iz IDF-a.

Al-Šarif ubijen je nakon što je pogođen šator za novinare ispred glavne kapije bolnice al-Shifa.

Poznati dopisnik Al Jazeere na arapskom jeziku često je dolazio iz sjeverne Gaze. Među žrtvama su i dopisnik Al Jazeere Mohammed Qreiqeh i snimatelji Ibrahim Zaher i Mohammed Noufal.

Neposredno prije nego što je ubijen, Al-Šarif je napisao na društvenim mrežama kako je Izrael pokrenuo intenzivno, koncentrirano bombardiranje - poznato i kao "vatreni pojasevi" - na istočne i južne dijelove grada Gaze.

