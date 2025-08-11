Pokušaj opravdanja: Izraelska vojska ubijenog novinara povezala s Hamasom

U napadu Izraela na Gazu ubijen je novinar Al Jazeere Anas Al- Šarif (Al-Sharif) i trojica njegovih kolega. Ta vijest odjeknula je svijetom, nakon čega je izraelska vojska izdala saopćenje i kazala kako je njihovo djelovanje povezano s Hamasom.

U novom saopćenju, kojim se iznova pokušavaju opravdati evidentni zločini u Pojasu Gazu, izraelska vojska (IDF) je povezala djelovanje novinara Al Jazeere s Hamasom.

- Al-Šarif je bio vođa terorističke ćelije Hamasa i predvodio je raketne napade na izraelske civile i trupe IDF-a. Obavještajni podaci i dokumenti iz Gaze, uključujući spiskove vojnika, liste za obuku terorista i evidenciju o platama, dokazuju da je bio operativac Hamasa integriran u Al Jazeeru. Novinarska značka nije štit za terorizam - naveli su iz IDF-a.