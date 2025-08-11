Ukrajina izvela napad na Rusiju: Poginule dvije osobe, ima povrijeđenih

U napadu ukrajinskog drona na Rusiju, poginule su dvije osobe u Tulskoj oblasti, objavili su ruski zvaničnici.

Još dvije osobe hospitalizirane su nakon napada na Tulsku oblast koja graniči s Moskovskom oblašću na sjeveru, saopćio je guverner Dmitrij Miljajev.

Dvije osobe povrijeđene su i u Brjanskoj oblasti. Ostaci srušenog drona povrijedili su ženu, izvijestio je guverner Aleksander Bogomaz. Prema njegovim riječima, žena je prevezena u bolnicu gdje je primila svu potrebnu liječničku pomoć.

Osim nje, povrijeđen je i muškarac u selu Strativa u Brjanskoj oblasti. Također je hospitaliziran.

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je kako je 27 ukrajinskih bespilotnih letjelica uništeno iznad Rusije između 20:00 i 23:00 sata po moskovskom vremenu.