UDAR DRONOVIMA

Ukrajina izvela napad na Rusiju: Poginule dvije osobe, ima povrijeđenih

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je kako je 27 ukrajinskih bespilotnih letjelica uništeno iznad Rusije

Neke osobe povrijeđene ostacima drona. Ukrinform (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Dž. R.

11.8.2025

U napadu ukrajinskog drona na Rusiju, poginule su dvije osobe u Tulskoj oblasti, objavili su ruski zvaničnici.

Još dvije osobe hospitalizirane su nakon napada na Tulsku oblast koja graniči s Moskovskom oblašću na sjeveru, saopćio je guverner Dmitrij Miljajev.

Dvije osobe povrijeđene su i u Brjanskoj oblasti. Ostaci srušenog drona povrijedili su ženu, izvijestio je guverner Aleksander Bogomaz. Prema njegovim riječima, žena je prevezena u bolnicu gdje je primila svu potrebnu liječničku pomoć.

Osim nje, povrijeđen je i muškarac u selu Strativa u Brjanskoj oblasti. Također je hospitaliziran.

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je kako je 27 ukrajinskih bespilotnih letjelica uništeno iznad Rusije između 20:00 i 23:00 sata po moskovskom vremenu.

