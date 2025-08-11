Američki ambasador u NATO-u: Zelenski bi mogao prisustvovati sastanku na Aljasci

- Da, definitivno mislim da je to moguće - odgovorio je američki diplomat u NATO-u na pitanje CNN-a o mogućem posjetu ukrajinskog predsjednika Aljasci, gdje bi se Tramp i Putin trebali sastati 15. avgusta.

Američki ambasador pri NATO-u Metju Vitaker (Matthew Whitaker) odgovorio je na pitanje novinara o mogućem prisustvu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanku Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina te naveo da bi i on mogao da im se pridruži na Aljasci.

- Sigurno ne može biti sporazuma osim ako ga sve uključene strane ne potpišu. I, očito, apsolutni prioritet je okončanje rata - istaknuo je Vitaker. Čelnici Evropske unije i evropskih sila jučer su inzistirali da u američko-ruskim pregovorima sudjeluje i službeni Kijev.

A Volodimir Zelenski je pozvao svoje evropske saveznike, uključujući Francusku, Njemačku i Veliku Britaniju, koje su također isključene iz ovih pregovora, da definiraju zajednički pristup. Vanredni sastanak između ministara vanjskih poslova EU i njihovog ukrajinskog kolege putem videokonferencije zakazan je za ponedjeljak.

Ali u konačnici, odluku, o sudjelovanju Zelenskog na pregovorima, na kraju će donijeti Donald Tramp, upozorio je američki ambasador.

- Ako smatra da je pozivanje Zelenskog najbolji scenarij, onda će to učiniti. Ali "nikakva odluka još nije donešena - naglasio je američki diplomat.