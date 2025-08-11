Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

METJU VITAKER

Američki ambasador u NATO-u: Zelenski bi mogao prisustvovati sastanku na Aljasci

Sigurno ne može biti sporazuma osim ako ga sve uključene strane ne potpišu, kazao je

Metju Vitaker. AP

Dž. R.

11.8.2025

Američki ambasador pri NATO-u Metju Vitaker (Matthew Whitaker) odgovorio je na pitanje novinara o mogućem prisustvu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanku Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina te naveo da bi i on mogao da im se pridruži na Aljasci.

- Da, definitivno mislim da je to moguće - odgovorio je američki diplomat u NATO-u na pitanje CNN-a o mogućem posjetu ukrajinskog predsjednika Aljasci, gdje bi se Tramp i Putin trebali sastati 15. avgusta.

- Sigurno ne može biti sporazuma osim ako ga sve uključene strane ne potpišu. I, očito, apsolutni prioritet je okončanje rata - istaknuo je Vitaker. Čelnici Evropske unije i evropskih sila jučer su inzistirali da u američko-ruskim pregovorima sudjeluje i službeni Kijev.

A Volodimir Zelenski je pozvao svoje evropske saveznike, uključujući Francusku, Njemačku i Veliku Britaniju, koje su također isključene iz ovih pregovora, da definiraju zajednički pristup. Vanredni sastanak između ministara vanjskih poslova EU i njihovog ukrajinskog kolege putem videokonferencije zakazan je za ponedjeljak.

Ali u konačnici, odluku, o sudjelovanju Zelenskog na pregovorima, na kraju će donijeti Donald Tramp, upozorio je američki ambasador.

- Ako smatra da je pozivanje Zelenskog najbolji scenarij, onda će to učiniti. Ali "nikakva odluka još nije donešena - naglasio je američki diplomat.

# NATO
# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.