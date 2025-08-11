Netanjahu branio plan o okupiranju Gaze: "Oslobodit ćemo je od Hamasa, sve će se odvijati brzo"

Benjamin Netanjahu (Netanyahu), premijer Izraela, branio je svoj plan o preuzimanju potpune kontrole nad Gazom obzirom da je naišao na žestoke osude međunarodne zajednice. On je naveo da je to najbolji način da se okonča rat.

Tokom konferencije za međunarodne novinare, za koju je Netanjahu rekao da je namijenjena "razbijanju laži", izraelski lider je rekao da će se planirana ofanziva odvijati "prilično brzo" i da će "osloboditi Gazu od Hamasa".

Također je tvrdio da su izraelski taoci koji se drže u Gazi "jedini koji su namjerno izgladnjivani" i negirao je da Izrael izgladnjuje stanovnike Gaze.

Netanjahu je dodao da je IDF dobio instrukcije da demontiraju "dva preostala uporišta Hamasa" u gradu Gazi i centralnom području oko al-Mawasija.

Također je iznio plan za "povećanje pomoći u Gazi", koji uključuje određivanje sigurnih koridora za distribuciju humanitarne pomoći, kao i više zračnih desanta izraelskih snaga i drugih partnera. Rekao je da će plan uključivati povećanje broja sigurnih distribucijskih mjesta kojima upravlja kontroverzna Humanitarna fondacija za Gazu (GHF), koju podržavaju SAD i Izrael.

Izrael je bio podvrgnut oštrim kritikama na hitnom sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) u subotu, a Velika Britanija, Francuska i drugi su upozorili da plan riskira "kršenje međunarodnog humanitarnog prava".

Članice UN-a pozvale su na poništavanje plana, dodajući da takav potez "ne bi ništa učinio da osigura povratak talaca te da riskira dalje ugrožavanje njihovih života". Kina je "kolektivno kažnjavanje" ljudi u Gazi nazvala neprihvatljivim, dok je Rusija upozorila na "nepromišljeno intenziviranje neprijateljstava".

- Ako se ovi planovi provedu, vjerovatno će izazvati još jednu katastrofu u Gazi, koja će odjeknuti širom regije i uzrokovati daljnja prisilna raseljavanja, ubistva i razaranja - kazao je pomoćnik generalnog sekretara UN-a Miroslav Jenca.

Ipak, SAD su branile Izrael, a ambasadorica Doroti Šea (Dorothy Shea) je na sastanku rekla da su SAD "neumorno" radile na oslobađanju talaca i okončanju rata, a sastanak je potkopao te napore.

Dodala je da bi rat "mogao završiti danas ako Hamas pusti taoce" i optužila druge članove da su iskoristili sastanak da "optuže Izrael za genocid", tvrdnju za koju je insistirala da je "demonstrativno lažna".

Hiljade demonstranata izašlo je na ulice širom Izraela kako bi se usprotivili vladinom planu, strahujući da on dovodi u opasnost živote talaca.

UN je ranije ovog mjeseca izvijestio da je 1.373 Palestinaca ubijeno tražeći hranu od kraja maja, kada je GHF postavio mjesta za distribuciju pomoći.

Netanjahu je tvrdio da je Hamas "nasilno opljačkao kamione s pomoći", a kada je upitan o Palestincima ubijenim na lokacijama GHF-a, rekao je da je "Hamas otvorio mnogo vatre".

Izraelski lider je također kritizirao međunarodnu štampu, rekavši da je povjerovala u propagandu Hamasa. Neke od fotografija pothranjene djece u Gazi koje su se pojavile na naslovnicama novina širom svijeta nazvao je "lažnim".

Od 7. oktobra 2023. godine Izrael je ubio više od 61.000 Palestinaca, a tokom rata, nisu dozvoljavali međunarodnim novinarima da uđu u Gazu i slobodno izvještavaju.