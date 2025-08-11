Požar progutao porodičnu kuću: Poginulo šest osoba, od kojih je četvero djece

U američkoj državi Merilend, požar koji je izbio u porodičnoj kući odnio je šest života, uključujući četvero djece. Snimci i fotografije s lica mjesta izuzetno su potresni.

Strašan požar uništio јe veliki dio kuće u okrugu Čarls, prema podacima Kancelariјe vatrogasnog maršala države Merilend, a kako je navedeno oko 8:40 po lokalnom vremenu Dobrovoljna vatrogasna služba Valdorfa i nekoliko okolnih odjeljenja reagovale su na požar u stambenoј zgradi u bloku 3.000 u Deklaracionom kortu Sjever, gde јe priјavljeno zarobljeno dijete.

Timovi zamjenika državnih vatrogasaca, agenata ATF-a, detektiva CCSO-a i vatrogasaca požurili su na lice mjesta, a pomagali su im Calvert K9 Search and Rescue i Charles County Collapse Team.