Posljednja poruka ubijenog novinara u Gazi: "Povjeravam vam nevinu djecu koja nikada nisu imala vremena sanjati ili živjeti u miru"

Ubijeni novinar Al Jazeere Anasa Al-Šarifa (Sharifa) sastavio je posljednju poruku prije nekoliko mejseci, a sada je ona objavljenja na negovom službenom nalogu na platformi "X". Kako je navedeno, on je poruku sastavio 6. aprila 2025. godine te je zahtijevao da se objavi u slučaju njegove smrti. - Ovo je moja volja i moja posljednja poruka. Ako vas ove riječi stignu, znajte da je Izrael uspio da me ubije i ušutka moj glas. Prvo, neka je mir s vama i Allahova milost i blagoslov. Allah zna da sam uložio sav svoj trud i svu svoju snagu da budem podrška i glas svom narodu, otkako sam otvorio oči za život u sokacima i ulicama izbjegličkog kampa Jabalija. Nadao sam se da će mi Allah produžiti život kako bih se mogao vratiti sa svojom porodicom i voljenima u naš prvobitni grad okupirani Asqalan (Al-Majdal). Ipak, Allahova volja je bila prva, a Njegova odluka je konačna. Proživio sam bol u svim njenim detaljima, mnogo puta okusio patnju i gubitak, ali nikada nisam oklijevao da prenesem istinu kakva jeste, bez iskrivljavanja ili krivotvorenja - kako bi Allah mogao svjedočiti protiv onih koji su šutjeli, onih koji su prihvatili naše ubijanje, onih koji su nam gušili dah i čija srca nisu bila dirnuta razasutim ostacima naše djece i žena, ne čineći ništa da zaustave masakr s kojim se naš narod suočava više od godinu i po dana - naveo je Al-Šarif.

Nakon toga, uputio je poruku svim građanima. - Povjeravam vam Palestinu - dragulj u kruni muslimanskog svijeta, srce svake slobodne osobe na ovom svijetu. Povjeravam vam njen narod, njenu nepravdu i nevinu djecu koja nikada nisu imala vremena sanjati ili živjeti u sigurnosti i miru. Njihova čista tijela bila su zdrobljena pod hiljadama tona izraelskih bombi i projektila, rastrgana i razasuta po zidovima. Pozivam vas da ne dozvolite da vas lanci ušutkaju, niti da vas granice sputavaju. Budite mostovi prema oslobođenju zemlje i njenog naroda, dok sunce dostojanstva i slobode ne obasja našu ukradenu domovinu. Povjeravam vam da se brinete o mojoj porodici. Povjeravam vam svoju voljenu kćerku Šam (Sham), svjetlo mojih očiju, koju nikada nisam imao priliku gledati kako odrasta onako kako sam sanjao - naveo je. Osvrnuo se i na majku, kao i na sina. - Povjeravam vam svog dragog sina Salaha, kojeg sam želio podržavati i pratiti kroz život dok nije dovoljno ojačao da nosi moj teret i nastavi misiju. Povjeravam ti svoju voljenu majku, čije su me blagoslovljene molitve dovele do mjesta gdje jesam, čije su dove bile moja tvrđava i čije je svjetlo vodilo moj put. Molim se da joj Allah podari snagu i nagradi je u moje ime najboljim nagradama - navodi se u poruci.