Zvaničnici IAEA danas u Iranu: Razgovarat će o budućoj saradnji, ali neće posjetiti nuklearne lokacije

U Iranu će se danas održati razgovori sa visokim zvaničnicima Agencije Ujedinjenih nacija za nuklearno nadzorno tijelo (IAEA), ali nuklearne lokacije nisu uključene u plan posjete.

- Pregovori s IAEA održat će se kako bi se odredio okvir za saradnju - saopćio je ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi).

Otkako je Izrael pokrenuo prve vojne napade na iranske nuklearne lokacije tokom 12-dnevnog rata u junu, inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) nisu mogli pristupiti iranskim objektima, uprkos tome što je šef IAEA Rafael Grossi izjavio da inspekcije ostaju njegov glavni prioritet.

Ovo će biti prva posjeta zvaničnika IAEA-e Iranu otkako je zemlja sklopila primirje s Izraelom i ograničila saradnju s ovom agencijom.

Iran je optužio agenciju da je efektivno utrla put bombardovanju objavljivanjem osuđujućeg izvještaja 31. maja, što je navelo Upravni odbor IAEA, koji se sastoji od 35 zemalja, da proglasi Iran da krši obaveza o nuklearnom programu.

Prošlog mjeseca, Iran je donio zakon koji je usvojio parlament, a kojim se obustavlja saradnja s IAEA-om. Zakon predviđa da svaka buduća inspekcija iranskih nuklearnih lokacija od strane IAEA-e zahtijeva odobrenje teheranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost.