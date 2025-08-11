New York Post: Policajci ostavili čovjeka da umre u automobilu dok su listali društvene mreže i dopisivali se

Američki policajci tuženi su nakon što su, navodno, ostavili mentalno bolesnog muškarca da umre od toplotnog udara u parkiranom policijskom vozilu, dok je jedan od njih gledao TikTok i slao intimne poruke, piše New York Post. Porodica nesretnog muškarca tužila je, osim policajaca, i grad Coos Bay u Oregonu.

Mučio se s disanjem

Nejten Bredford Smit (Nathan Bradford Smith), 33, preminuo je u julu 2024. nakon što su ga policajci, prema navodima tužbe, ostavili u zatvorenom vozilu bez nadzora, umjesto da mu pruže hitnu medicinsku pomoć.

Smit, koji je imao šizofreniju i bipolarni poremećaj, ranije je te večeri više puta viđen kako puši metamfetamin i nepovezano govori, stoji u tužbi. Oko 17 sati policija ga je pronašla na tlu ispred motela 6, odjevenog u teški kaput i kabanicu, i to po ljetnoj temperaturi.

Prema dojavi jedne osobe na 911, strahovalo se za njegov život, dok je druga dojavila da se "bacaka po tlu". Policajci Benjamin Martin, Tristan Smit (Smith) i Vesli Okonor ( Wesley O’Connor) stavili su mu lisice dok se mučio s disanjem. Prema snimci s kamere državne policije, jedva se uspio uvući u policijski automobil, a oči su mu bile zatvorene dok je hvatao zrak.

Martin je odvezao vozilo do policijske stanice, parkirao i ostavio Smitha unutra s podignutim prozorima, iako je vanjska temperatura bila oko 20 stepeni. U to je vrijeme, prema tužbi, u stanici gledao TikTok i odgovarao na poruke.

Kad se vratio do vozila, kamera je zabilježila da Smit bez svijesti nepravilno diše, s glavom zabačenom unatrag. Martin mu je tada dao dozu lijeka Narcan i pozvao hitnu pomoć.

Visoka temperatura

Hitna pomoć izmjerila mu je tjelesnu temperaturu od 41.6 stepeni i odvezla ga u bolnicu Bay Area, gdje je preminuo od srčanog zastoja. Prema tužbi, smrt je uzrokovana hipertermijom zbog trovanja metamfetaminom, a pogoršala je je odjeća od više slojeva koju je nosio.

- Kad su ga policajci pronašli, pokazivao je jasne znakove medicinske krize. Temperatura mu je bila jako visoka i bilo je jasno da će umrijeti ako odmah ne dobije pomoć. Nažalost, nije je dobio - rekao je advokat porodice Huan Čavez (Juan Chavez).

Dodao je da se kasnilo čak 40 prije nego što je Smit dobio ključnu medicinsku pomoć. Smitov otac Kurt rekao je da je posljednji put vidio sina sedmicu ranije, a da je uzrok smrti saznao tek od pogrebnika, jer mu policija nije dala nikakve informacije.

- Ne zaslužuje da ga samo ostave da umre - rekao je otac. Protiv policajaca nisu podignute kaznene prijave, a porodica tužbom traži odštetu u nepoznatom iznosu.