Rute poručio: Sastanak na Aljasci u petak je test za Putina

Mark Rute (Rutte), generalni sekretar NATO-a, kazao je da će sastanak Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina koji bi se trebao održati na Aljasci u petak, biti važan test ruskog predsjednika.

- Sljedeći petak će biti važan jer će se raditi o testiranju Putina - koliko je ozbiljan u namjeri da okonča ovaj užasan rat - rekao je Rute za ABC News.

Naveo je i da se "nada da će sastanak biti korak ka sveobuhvatnim pregovorima o okončanju rata."

- Bit će tu pitanje teritorije, naravno i pitanje sigurnosnih garancija, ali i apsolutne potrebe da se prizna da Ukrajina sama odlučuje o svojoj budućnosti, da Ukrajina mora biti suverena država koja sama odlučuje o svojoj geopolitičkoj budućnosti, naravno, bez ograničenja u pogledu vlastitog broja vojnika. I da NATO nema ograničenja u svom prisustvu na istočnom krilu - dodao je Rute.

Kontrola nad Ukrajinom

Pohvalio je Trampa, opisavši ga kao "mirotvorca."

- Predsjednik želi ovo okončati. On želi zaustaviti užasan gubitak života - rekao je Rute.

Šef NATO-a također je priznao realnost da Rusija kontroliše dio teritorije Ukrajine iz perioda prije rata.

- Pitanje će biti kako nastaviti nakon prekida vatre, uključujući šta to znači u smislu sigurnosnih garancija za Ukrajinu - rekao je on.

Rute je komentarisao i mogućnost da Rusija zadrži kontrolu nad dijelom Ukrajine koji se nalazi pod njihovom okupacijom.

- Kada je riječ o ovom cijelom pitanju teritorije, kada je riječ o priznavanju, na primjer, možda u nekom budućem dogovoru da Rusija de facto, faktički, kontroliše dio teritorije Ukrajine, to mora biti faktičko priznanje, a ne političko de jure priznanje - rekao je.

Posljednjih dana, Tramp je sugerisao "neku razmjenu teritorija“ kao dio mogućeg mirovnog sporazuma.

Međutim, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbio je ustupiti bilo koji dio ukrajinske teritorije, posebno istočni Donbas, kako bi se postiglo primirje, te je naglasio da Kijev mora biti prisutan u pregovorima.

Magični pristup

Nekoliko evropskih država također smatra da ne bi trebalo biti mirovnih pregovora bez prisustva Ukrajine.

I dok je Rute pohvalio predsjednika u vezi s predstojećim sastankom, bivši Trampov savjetnik za nacionalnu sigurnost Džon Bolton (John) bio je kritičan prema Trampovom pristupu u odnosu na Putina.

- Mislim da je Tramp već napravio nekoliko grešaka – prvo, time što se sastanak održava na američkom tlu, čime se legitimizira vođa parija države. Drugo, dopustio je Putinu da dobije prednost prvog poteza stavljanjem svog mirovnog plana na sto prije Trampa - rekao je Bolton.

Govoreći također za ABC News, Bolton je naveo da je ovaj sastanak prilika za Putina.

- Ono što Putin najviše dobija jeste prilika, nasamo, da pokuša ponovo djelovati svojim ‘magičnim’ pristupom kod Trampa, primjenjujući to KGB obučavanje. Namjerno ili nenamjerno, gurnuo je Trampa dalje nego što je Tramp želio ići. I vidjeli ste reakciju. Ono što Putin želi da vrati nije toliko ukidanje sankcija, nego ponovno uspostavljanje odnosa s Trampom. Vidjet ćemo hoće li to i dobiti - dodao je Bolton.