Volodimir Zelenski upozorava: Putinova strategija je prevara

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je snažno upozorenje američkoj javnosti i liderima, uoči samita Vladimira Putina i Donalda Trampa.

-Razumijemo namjeru Rusa da pokušaju prevariti Ameriku, ali to nećemo dopustiti. Veoma cijenim odlučnost predsjednika Trampa da zaustavi smrtne slučajeve u ratu. Mnogi ljudi svakodnevno gube živote, izjavio je Zelenski.

Dodao je da je pravi uzrok tih ubistava Putinova želja da manipuliše sa svim.

-Mi u Ukrajini dobro poznajemo Rusiju, i zato su Ukrajinci već izdržali više od tri godine rata punog obima, dodao je Zelenski.

Samit na Aljasci dolazi u trenutku kada Tramp pokušava izvršiti pritisak na Putina da okonča sveobuhvatni rat protiv Ukrajine.

Ruske snage nastavljaju intenzivne napade. U Zaporožju je u subotu ranjeno više od 20 ljudi nakon bombardovanja autobuske stanice kliznim bombama.

- Potrebne su sankcije i snažan pritisak, prije svega moć SAD-a, Evrope i svih naroda svijeta koji žele mir i stabilnost. Ako Rusija ne želi zaustaviti rat, onda se mora zaustaviti njena ekonomija, poručio je Zelenski.