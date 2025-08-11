Radnici u italijanskoj luci Đenova blokirali prolaz broda: Prevozio pošiljku oružja za Izrael

Skupina od 40 lučkih radnika, blokirala je prolaz saudijskom brodu Bahri Yanbu, nakon što su rutinske inspekcije otkrile šokantne detalje.

Prema informacijama iz italijanskih sindikalnih krugova, brod je stigao iz Baltimorea u američkoj saveznoj državi Maryland, a u Genovi je trebao ukrcati novu pošiljku vojne opreme proizvedene u Italiji.

Među planiranim tovarima bio je i moćni top Oto Melara, proizveden od strane italijanskog vojnog giganta Leonardo, namijenjen Abu Dhabiju.

Teška vojna tehnika

Pored toga, u terminalskom dvorištu već su čekali tenkovi i druga teška vojna tehnika spremna za ukrcaj.

– Nećemo učestvovati u poslu koji doprinosi ratovima, poručili su radnici okupljeni u lučkom sindikatu.

Radnici luke Genova su već 2019. godine presreli sličnu pošiljku na tom istom brodu.

Potpuna okupacija

Presretanje dolazi u trenutku kada Izrael planira potpuno okupaciju Gaze.

Inače, Saudijska Arabija u zamjenu za normalizaciju odnosa sa Izraelom zahtjeva uspostavu palestinske države, uprkos tajnim dogovorima Rijada i Tel Aviva.

Druge arapske države, kao što je UAE normalizirao je odnose sa Izraelom 2020.godine, te time doprinijele izraelskoj vojnoj industriji i ekonomiji tokom rata u Gazi.