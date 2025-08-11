Njemački Bild ubijenog novinara opisao kao "maskiranog teroristu"

Ubijeni novinar Al Jazeere Anas Al-Šerif (Al-Sharif, 28) bio je na meti njemačkog tabloida Bild, čime su još jednom pokazali kako opravdavaju zločine koji Izrael čini nad jadnim narodom Palestine. Al-Šerifa je ubila izraelska vojska, a u saopćenju je optužila da je "terorista maskiran u novinara" i "vođa Hamasove ćelije zadužen za raketne napade na izraelske civile i vojnike".

Bild u svom tekstu gotovo potpuno prenosi IDF-ovo saopćenje, zanemarujući činjenicu da je Al Jazeera, kao i brojni međunarodni novinarski sindikati, odbacila te optužbe i osudila sistematsko ubijanje svojih reportera u Gazi. Prema podacima Ujedinjenih nacija, Anas Al-Šerif bio je posljednji preživjeli reporter Al Jazeere u sjevernom dijelu Pojasa Gaze, a njegov rad godinama je bio primjer profesionalnog izvještavanja iz ratne zone.

"Veza s Hamasom"

Vojska Izraela tvrdi da posjeduje "dokumente" zaplijenjene u Gazi u oktobru prošle godine koji navodno dokazuju njegovu vezu s Hamasom. Među njima su, kako navode, spiskovi vojnika, liste za obuku i evidencije o platama. Ipak, IDF te materijale nikada nije nezavisno verificirao pred međunarodnim institucijama, niti ih je bilo koja neovisna organizacija potvrdila. Uprkos tome, Bild ih predstavlja kao "čvrst dokaz", dok potpuno prešućuje višegodišnji obrazac lažnih optužbi protiv palestinskih novinara koje izraelska vojska koristi da bi opravdala njihova ubistva.

Al Jazeera je nakon njegove smrti saopćila da je Al-Šerif bio jedan od najhrabrijih i najpoznatijih reportera u Gazi, čiji je rad očito smetao izraelskim vlastima.

- Bio je glas onih koji glasa nemaju. Njegova smrt je dio sistematskog napada na novinare u Gazi, s ciljem da se prekine izvještavanje o strahotama rata - naveli su iz ove medijske kuće.

U trenutku smrti, Al-Šerif je izvještavao iz šatora za novinare postavljenog ispred glavne kapije bolnice Al-Šifa, koji je pogođen izraelskim projektilom. Sa njim su ubijena još trojica njegovih kolega – dopisnik Muhamed Kverikeh (Mohammed Qreiqeh) te snimatelji Ibrahim Zaher i Muhamed Noufal (Mohammed). Nekoliko minuta prije nego što je pogođen, Al-Sharif je na društvenoj mreži X napisao kako izraelska vojska sprovodi intenzivno bombardiranje tzv. "vatrenim pojasom" na istočne i južne dijelove grada Gaze.

Ovo ubistvo dolazi nakon mjeseci izraelskih optužbi da je Al-Šerif član Hamasa. Još u julu, IDF ga je javno targetirao, na što je on odgovorio: "Ja sam novinar bez političke pripadnosti. Moja jedina misija je da izvještavam istinu sa lica mjesta. Ali to se, očigledno, doživljava kao prijetnja".

Zaštita novinara

I dok međunarodne organizacije za zaštitu novinara traže nezavisnu istragu i podsjećaju da su napadi na medijske radnike ratni zločin prema Ženevskim konvencijama, Bild se svrstava uz propagandni aparat izraelske vojske, bez ikakvog pokušaja da čitateljima ponudi širu sliku ili provjeri tvrdnje koje prenosi.

Takvim pristupom, ovaj njemački tabloid ne samo da učestvuje u širenju ratne propagande, nego i direktno doprinosi normalizaciji ubijanja novinara, prateći istu logiku kojom se opravdavaju i masovna stradanja civila u Gazi.