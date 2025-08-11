Austrija razmatra puštanje monstruma, koji je 24 godine silovao vlastitu kćerku i držao je zatočenu

Josef Fricl (Fritzl, 90) koji je 2009. osuđen jer je decenijama svoju kćer držao u zatočeništvu i silovao ju, ponovno je zatražio da ga se oslobodi od doživotne zatvorske kazne, javlja njemačka agencija dpa.

Regionalni sud u austrijskom gradu Kremsu potvrdio je za dpa u ponedjeljak da je Friclova advokatica Astrid Vagner (Wagner) predala zahtjev za prekidom izvršavanja zatvorske kazne.

Odbrana traži puštanje

Advokatica je o zahtjevu ranije govorila u svom podcastu "Plaedoyer fuer Verbrecher" (Odbrana za prijestupnike).

Tvrdila je da je Fricl proveo preko 15 godina u zatvoru te da su ostvareni zakonski uvjeti za takav zahtjev.

- Mislim da i on zaslužuje ovu priliku - kazala je.

Međutim, očekuje da bi moglo proći određeno vrijeme prije nego što se to ostvari. Fricl je 1984. zaključao svoju 18-godišnju kćer u podrumu svoje kuće. Tokom naredne 24 godine, više hiljada puta ju je silovao te mu je ona rodila sedmero djece. Jedno od njih je umrlo nedugo nakon rođenja.

Proći će neko vrijeme

Njegova supruga, koja je živjela na prvom spratu kuće s ostatkom porodice, ničega od toga nije bila svjesna, prema vlastima. Slučaj je otkriven 2008. te je dobio pažnju medija širom svijeta.

Fricl je u martu 2009. osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva zanemarivanjem, silovanja, lišavanja slobode, prisile, ropstva i incesta. On je u zatvoru uzeo novo prezime.

Raniji zahtjev za puštanjem na slobodu propao je prošle godine. Sud je kao razlog naveo visok stepen opasnosti od ponavljanja krivičnih djela te manjak počiniteljeve spremnosti na život na slobodi.