Tramp pomiješao mjesto gdje će se sastati s Putinom: Umjesto Aljaska kazao Rusija

- Ovo je tragična vanredna situacija i neugodno mi je što sam ovdje gore. Znate, idem vidjeti Putina. U petak idem u Rusiju. Ne volim biti ovdje i pričati o tome koliko je nesigurna i prljava i odvratna ova nekada prekrasna prijestolnica – izjavio je Tramp.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) tokom obraćanja na konferenciji za medije u Bijeloj kući, pomiješao je Rusiju s Aljaskom uoči sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Kako je ranije najavljeno, Tramp se na Aljasci treba sastati s Putinom gdje je tema razgovora okončanje rata u Ukrajini.

- Dugo očekivani sastanak između mene, kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i predsjednika Rusije Vladimira Putina održat će se sljedećeg petka, 15. avgusta 2025. godine, u Velikoj državi Aljasci – poručio je Tramp prošle sedmice na Truth Social.

Ovo će biti prvi sastanak između američkog predsjednika i Putina od 2021. godine, kada se Džo Bajden (Joe Biden) sastao s Putinom u Švicarskoj. To je ujedno i prvi put da je Putin u SAD-u u posljednjih deset godina. Ovo se dešava uprkos činjenici da se Putin suočava s nalogom za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda.

Prošle sedmice, visokorangirana republikanska senatorica Aljaske Lisa Murkovski (Murkowski) izrazila je zabrinutost, ali i oprezni optimizam u vezi sastanka koji će se održati na Aljasci.

- Predsjednik Tramp je najavio da će se sastati s predsjednikom Putinom na Aljasci sljedećeg petka kako bi nastavili pregovore o okončanju katastrofalnog rata Rusije u Ukrajini. Ovo je još jedna prilika da Arktik posluži kao mjesto koje okuplja svjetske lidere kako bi postigli značajne sporazume. Iako sam i dalje duboko oprezan prema Putinu i njegovom režimu, nadam se da će ovi razgovori dovesti do istinskog napretka i pomoći u okončanju rata pod pravednim uslovima - rekla je Murkovska, pristalica Ukrajine, u saopćenju.