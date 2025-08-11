U jednoj od najvećih nuklearnih elektrana u Francuskoj obustavljen rad zbog meduza

Jedna od najvećih nuklearnih elektrana u Francuskoj – Gravelines, na sjeveru zemlje – privremeno je obustavila rad zbog neuobičajenog problema: roja meduza koji je blokirao sistem za dovod morske vode neophodne za hlađenje reaktora.

Kako je saopćila državna energetska kompanija EDF, tri reaktora su se automatski isključila nakon što su se sigurnosni filteri zapušili zbog velike količine morskih stvorenja. Četvrti reaktor je ugašen nešto kasnije, također uslijed blokade u sistemu za hlađenje, dok su preostala dva reaktora već ranije bila van funkcije zbog planiranih ljetnih radova na održavanju.

Elektrana Gravelines, koja se oslanja na vodu iz kanala povezanog sa Sjevernim morem, inače proizvodi struju za oko pet miliona domaćinstava. Tokom toplijih mjeseci, meduze se češće pojavljuju uz obalu, što predstavlja izazov za postrojenja koja koriste morsku vodu u procesu rada.

Iz EDF-a su poručili da nije došlo do ugrožavanja sigurnosti elektrane, njenih radnika niti lokalnog stanovništva. Iako ovakvi incidenti nisu česti, nisu ni bez presedana. Zbog toga su naučnici sa Univerziteta u Bristolu razvili sistem ranog upozoravanja kako bi se ovakvi problemi mogli na vrijeme spriječiti, prenosi Guardian.