Snažna eksplozija u Americi: Desetine osoba zarobljene pod ruševinama, jedna poginula

Jedna osoba je poginula, dvije se vode kao nestale, a deseci su povrijeđeni u eksploziji koja se desila u čeličani U. S. Steel Clairton Coke Works u Klertonu (Clairtonu), u SAD-u.

Eksplozija je zarobila ljude pod ruševinama, uslijed čega je pokrenuta hitna akcija spašavanja, navode lokalni zvaničnici. Za sada nije poznato koliko ima povrijeđenih. Ipak, većina zaprimljenih nemaju povrede opasne po život. To je potvrdila portparolka službi hitne pomoći okruga Allegheny Kasey Reigner.