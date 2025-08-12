Snažna eksplozija u Americi: Desetine osoba zarobljene pod ruševinama, jedna poginula

Jedna osoba je poginula, dvije se vode kao nestale, a deseci su povrijeđeni u eksploziji koja se desila u čeličani U. S. Steel Clairton Coke Works u Klertonu (Clairtonu), u SAD-u.
Eksplozija je zarobila ljude pod ruševinama, uslijed čega je pokrenuta hitna akcija spašavanja, navode lokalni zvaničnici. Za sada nije poznato koliko ima povrijeđenih. Ipak, većina zaprimljenih nemaju povrede opasne po život. To je potvrdila portparolka službi hitne pomoći okruga Allegheny Kasey Reigner.
Na mjestu nesreće nalazi se i lokalni Zavod za javno zdravstvo koji nadzire kvalitetu zraka, dok je guverner Pensilvanije (Pennsylvanije) Džoš Šapiro (Josh Shapiro) saopćio da njegova administracija sarađuje s nadležnim službama.
- Situacija je i dalje aktivna i građani u blizini trebaju slijediti upute lokalnih vlasti. Molim vas da se pridružite Lori i meni u molitvi za zajednicu Kleirtona - objavio je guverner.
Na teren su upućeni i pripadnici američkog Biroa za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive (ATF), potvrdio je glasnogovornik agencije.
Istraga je u toku nakon čega će biti poznati i uzroci eksplozije.