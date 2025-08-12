Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIJEDLOG MINISTRA

Starijima od 70 godina s očnim problemima namjerava se zabraniti upravljanje vozilom

Nije ispravna situacija da javni zdravstveni sistem godišnje gubi dvije milijarde funti jer ozbiljno ne shvatamo sigurnost u saobraćaju, kazao je on

Upravljanje vozilom. Platforma X

A. O.

12.8.2025

Ministar zdravstva Velike Britanije Ves Striting (Wes Streeting) predložio je uvođenje obaveznih očnih pregleda svake tri godine za vozače starije od 70 godina.

Onima kojima se dijagnosticiraju zdravstvene poteškoće bit će zabranjeno upravljati vozilom.

Striting to smatra opravdanim jer očekuje da će se time smanjiti broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Također, razmatra se uvođenje testiranja u svrhu utvrđivanja drugih zdravstvenih stanja, kao što je demencija.

- Nije ispravna situacija da javni zdravstveni sistem godišnje gubi dvije milijarde funti jer ozbiljno ne shvatamo sigurnost u saobraćaju – kazao je britanski ministar.

Javnost u Velikoj Britaniji je podijeljena oko ovog prijedloga. Pojedini ukazuju i na to da probleme s vidom mogu imati i mlađi, pa se pitaju zašto i mlađi ne bi bili podvrgnuti redovnijim očnim pregledima, prenosi Sky News.

# VELIKA BRITANIJA
# PREGLED
# OČNI VID
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.