Starijima od 70 godina s očnim problemima namjerava se zabraniti upravljanje vozilom

Ministar zdravstva Velike Britanije Ves Striting (Wes Streeting) predložio je uvođenje obaveznih očnih pregleda svake tri godine za vozače starije od 70 godina.

Onima kojima se dijagnosticiraju zdravstvene poteškoće bit će zabranjeno upravljati vozilom.

Striting to smatra opravdanim jer očekuje da će se time smanjiti broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Također, razmatra se uvođenje testiranja u svrhu utvrđivanja drugih zdravstvenih stanja, kao što je demencija.

- Nije ispravna situacija da javni zdravstveni sistem godišnje gubi dvije milijarde funti jer ozbiljno ne shvatamo sigurnost u saobraćaju – kazao je britanski ministar.

Javnost u Velikoj Britaniji je podijeljena oko ovog prijedloga. Pojedini ukazuju i na to da probleme s vidom mogu imati i mlađi, pa se pitaju zašto i mlađi ne bi bili podvrgnuti redovnijim očnim pregledima, prenosi Sky News.