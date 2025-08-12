Kalifornija tuži Trampa zbog slanja vojske: “Ovaj opasan potez nema presedana u američkoj historiji"

General američke vojske sinoć je tokom postupka koji je pokrenula Kalifornija protiv Donalda Trampa (Trump) kazao da je predsjednik poslao vojnike u Kaliforniju kako bi zaštitili saveznu imovinu i dužnosnike, iako su obavještajne procjene pokazale da nisu u opasnosti.

Zaštita imovine

Racije protiv migranata u junu ove godine izazvale su burne proteste u Los Anđelesu i drugim kalifornijskim gradovima, nakon čega je američki predsjednik naredio slanje 700 marinaca i 4.000 pripadnika Nacionalne garde, iako demokratski guverner Gevin Njusom (Gavin Newsom) to nije zatražio.

Predsjednikova administracija tvrdi da vojnici nisu poslani radi provođenja civilnih zakona, kako se to tvrdi u tužbi, već isključivo radi zaštite savezne imovine i agenata Službe za migraciju i carine.

Suđenje je počelo svega par sati nakon što je Tramp objavio pokretanje vanrednih mjera, odnosno slanje Nacionalne garde na ulice glavnog grada Vašingtona kako bi iskorijenila kriminal, a slične je mjere najavio i za druge gradove.

Pred sudom je svjedočio general američke vojske Skot Šerman (Scott Sherman), koji je do nedavno zapovijedao vojnim operacijama u Los Anđelesu. Svjedok Trampove administracije opisao je haotičnu situaciju s demonstrantima koji su bacali Molotovljeve koktele i oštetili vladine zgrade, čime je opravdavao upotrebu vojske u svrhu zaštite savezne imovine.

Većina je vojnika povučena iz Los Anđelesa, no kalifornijski državni tužilac Rob Bonta kazao je da oko 300 pripadnika Nacionalne garde i dalje provodi racije i ograničava kretanje civila u toj saveznoj državi. Prema podnesku guvernera Njusoma, predsjednikova je administracija prošle sedmice produžila angažman vojske na području Los Anđelesa do 6. novembra.

- Savezna vlada je rasporedila vojsku na ulice Los Anđelesa samo radi političke predstave i zastrašivanja javnosti. Ovaj opasan potez nema presedana u američkoj historiji - izjavio je Bonta.

Zakon iz 1878. godine

Kalifornija i njen guverner navode da se Nacionalna garda pridružila agentima Službe za migraciju u provođenju racija i hapšenju migranata, što prema njima predstavlja kršenje zakona iz 1878.godine, koji zabranjuje sudjelovanje vojske u provedbi civilnih zakona.

U podignutoj tužbi traže presudu kojom bi se Nacionalna garda vratila pod kontrolu saveznih država, a Trampov postupak proglasio nezakonitim.

Dok u Kaliforniji i drugim saveznim državama guverneri odlučuju o tome treba li aktivirati Nacionalnu gardu, u glavnom gradu Vašingtonu izravnu kontrolu nad njom ima predsjednik. Tamo je Tramp odlučio poslati vojnike na ulice u sklopu obračuna s kriminalom, iako je prema statističkim podacima stopa kriminala prošle godine bila najniža u zadnja tri desetljeća.