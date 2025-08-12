Premijer Australije se okomio na Netanjahua: "On negira sve što se tamo događa nevinim ljudima"

Premijer Australije Entoni Albaniz (Anthony Albanese) jučer je nakon najave da će ova država priznati Palestinu kazao da izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) i dalje negira humanitarnu krizu u Gazi.

Podsjećamo, Australija je najavila da će priznati Palestinu sljedećeg mjeseca na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda, čime raste međunarodni pritisak na Izrael, s obzirom na to da su priznanje najavili i Francuska, Kanada te Ujedinjeno Kraljevstvo.

- Nevoljkost izraelske vlade da sluša svoje saveznike doprinijela je odluci Australije da prizna palestinsku državu. Netanjahu negira sve što se tamo događa nevinim ljudima - kazao je Albaniz.

Odluka Australije o priznanju Palestine uvjetovana je obećanjem Palestinske uprave da islamistička militantna grupa Hamas neće biti uključena u vođenje buduće države.

- Nevjerojatno je da raspravljamo o tome trebamo li dati glas zaustavljanju ove katastrofe - dodaje.

Javno mnijenje u Australiji prevagnulo je u korist Palestine nakon sve većeg broja izvještaja o gladi i pothranjenosti među stanovništvom, a posebne nakon što je Izrael objavio plan o preuzimanju potpune vojne kontrole nad Gazom. Na hiljade demonstranata ovog su mjeseca zatražili hitnu dostavu humanitarne pomoći Gazi.

- Ova je odluka potaknuta raspoloženjem javnosti u Australiji koje se promijenilo posljednjih mjeseci, pri čemu većina Australaca želi vidjeti skori kraj humanitarne krize u Gazi - rekla je Jessica Genauer, viša predavačica međunarodnih odnosa na Univerzitetu Flinders.

Novi Zeland još uvijek razmatra hoće li priznati palestinsku državu. Ta je neodlučnost izazvala oštre kritike bivše premijerke Helen Clark.

- Nevjerojatno mi je da mi raspravljamo o tome trebamo li dati svoj glas zaustavljanju ove katastrofe. Ovo nije Novi Zeland kakav sam poznavala - kazala je u intervjuu za državnu televiziju RNZ.