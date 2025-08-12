Tramp kritikovao Zelenskog zbog zamjene teritorija: "Za tango je potrebno dvoje"

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD u Bijeloj kući je pričao o sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kazao kako će njime "ispipati teren", ali da je siguran da i Putin želi što prije to da obavi.

- Idem razgovarati s Vladimirom Putinom i reći ću mu: "Moraš zaustaviti ovaj rat, moraš ga završiti" - poručio je Tramp.

Vraćanje teritorija

Izjavio je i da će "pokušati vratiti dio teritorija Ukrajini" tokom sastanka s ruskim predsjednikom.

- Rusija je okupirala velik dio Ukrajine. Okupirali su strateški važan teritorij. Pokušat ćemo dio tog teritorija vratiti Ukrajini - rekao je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući.

Dodao je kako se nada "konstruktivnom" razgovoru te da će odmah nakon sastanka, "možda dok bude izlazio iz prostorije ili dok bude u avionu", nazvati evropske čelnike kako bi ih izvijestio o sadržaju razgovora.

- Odlično se slažem, mislim, sa svima njima. Slažem se i sa Zelenskim, ali se vrlo, vrlo ozbiljno ne slažem s onim što je učinio. Ovo je rat koji se nikada nije trebao dogoditi… No razgovarat ću sa Zelenskim. Sljedeći sastanak bit će sa Zelenskim i Putinom, ili Zelenskim i Putinom zajedno, a ja ću biti tamo ako me budu trebali - rekao je Tramp.

Granice nisu ravne

Ponovno je kritizirao ukrajinskog predsjednika, istaknuvši:

- Malo mi je zasmetalo što je Zelenski govorio kako mora dobiti ustavno odobrenje. Mislim, ima odobrenje da krene u rat i ubija ljude, ali mu treba odobrenje da napravi zamjenu teritorija? Bit će tu razmjene teritorija, to znam kroz kontakte s Rusijom i kroz razgovore sa svima - na dobro Ukrajine. Dobre stvari, ne loše stvari, iako će biti i loših stvari za obje strane. Dakle, ima tu i dobrog i lošeg, ali vrlo je složeno jer granice nisu ravne. Bit će neke zamjene, neke promjene teritorija - istaknuo je.

Tramp je poručio kako može pregovarati o sporazumu, ali da će odluka o prihvaćanju ili odbijanju biti na Ukrajini.

- Idem se sastati s njim (Putinom, op.a.), vidjet ćemo koji su parametri, a onda ću nazvati predsjednika Zelenskog i evropske čelnike i reći im kakva bi mogla biti ponuda. Neću sklapati sporazum, to nije na meni. Mislim da bi se sporazum trebao postići za obje strane - naveo je.

Na kraju je istaknuo: "Volio bih vidjeti prekid vatre. Volio bih da se postigne najbolji mogući dogovor za obje strane. Znate, za tango je potrebno dvoje."