Haotična situacija u Ukrajini, Rusi se uvukli duboko u Dobropilju

Ukrajinska grupa vojnih analitičara DeepState, izvijestila je da su ruske trupe posljednjih dana dosta napredovale u smjeru Dobropilja.

Navode da su Rusi, koji imaju koristi od većeg broja pješaka, ušli u naselja Kučeriv Jar i Zolotyi Kolodiaz, gdje prikupljaju snage za daljnju ofanzivu. Rusi su napredovali od Kučeriva Jara do sela Vesele, gdje je tokom proteklog dana uočeno oko 20 ruskih vojnika.

U međuvremenu, ruske jedinice pokušavaju napredovati u području Novovodiana i Petrivka, tražeći slabe tačke u odbrani kako bi mogli doći do ceste Dobropilja-Kramatorsk.

- Situacija je prilično haotična jer neprijatelj, pronašavši rupe u odbrani, kreće se dublje, pokušavajući brzo steći uporište i gomilati trupe kako bi dalje napredovao, dok neki ljudi u komandi određene brigade ili ne razumiju opseg problema ili situaciju predstavljaju kao 'pod kontrolom', u smislu da su 'svi ubijeni, svi su odbijeni'. Ali vojnici koji zapravo drže liniju i pokušavaju shvatiti što se događa ne slažu se - naveli su.

Nove inženjerske i fortifikacijske strukture podignute su na području Zolotyja Kolodiaza, Shakhovea i susjednih naselja, ali vojnici kažu da bi ih neprijatelj mogao zaobići i iskoristiti za vlastitu odbranu.

DeepState upozorava da ako Rusi steknu uporište u zarobljenim selima i ofanziva se nastavi, postoji rizik da će Dobropilja pasti brže od Pokrovska.

- Neprijatelj već ima unaprijed određene krajnje tačke koje treba dosegnuti i danas provodi svoje planove, pokušavajući u potpunosti okupirati Zolotyi Kolodiaz, Kucheriv Yar, Vesele i druga naselja. Nakon što konačno steknu uporište i okupe snage, pokušat će se probiti duboko u teritorij, a također će rasporediti posade dronova, što će odbrambenim snagama otežati restrukturiranje alternativne logistike i držanje okolnih položaja. S obzirom na ovaj razvoj događaja, osim ako se stvari ne promijene, mogli bismo razmatrati mogućnost da Dobropillia padne brže od Pokrovska - naveli su.