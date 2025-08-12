Svijet bijesan zbog ubistva pet novinara: Pristižu osude sa svih strana nakon njihove sahrane

Novinar Al Jazeere Anas al-Šarif (al-Sharif) kao i još četvorica novinara ubijeni su u napadu Izraela na Gazu u nedjelju navečer.

Njihova smrt izazvala je burne reakcije i osude u cijelom svijetu. Stotine ljudi u ponedjeljak su u pogrebnoj povorci nosile njihova tijela ulicama grada Gaze.

Ljudi u plamenu

Al-Šarif ubijen je dok se nalazio u šatorskom prostoru namijenjenom novinarima ispred bolnice al-Šifa. U napadu je poginulo sedam osoba, među njima dopisnik Mohammed Qreiqeh te kamermani Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal i Moamen Aliwa, saopćila je televizija Al Jazeera sa sjedištem u Kataru.

Palestinski novinar Wadi Abu al-Saud, koji se nalazio u blizini, kazao je da se napad dogodio u 23:22 sata, neposredno nakon što je završio snimanje priloga.

- Podigao sam telefon da pozovem nekoga, a onda je odjeknula eksplozija. Komad šrapnela pogodio je moj telefon. Pogledao sam i vidio ljude kako gore u plamenu. Pokušao sam ih ugasiti, ali Anas i ostali poginuli su na mjestu - prisjetio se.

Izraelske odbrambene snage (IDF) priznale su da su izvele napad, tvrdeći da je al-Šarif bio vođa Hamasove ćelije odgovorne za raketne napade na Izrael — optužbe koje su on i Al Jazeera ranije odbacivali kao neutemeljene. Ovo je prvi put od početka rata da je izraelska vojska odmah preuzela odgovornost za smrt novinara.

Umotani u bijele čaršafe

Komitet za zaštitu novinara (CPJ) i Reporteri bez granica osudili su “priznato ubistvo” i pozvali međunarodnu zajednicu na reakciju, dok je Ured UN-a za ljudska prava upozorio da se radi o “ozbiljnom kršenju međunarodnog humanitarnog prava”. Portparol britanskog laburističkog lidera Kira Starmera (Keir) izrazio je “duboku zabrinutost zbog ponovljenog ciljanog napadanja novinara u Gazi”.

Al Jazeera je napad nazvala “očajničkim pokušajem da se utišaju glasovi uoči okupacije Gaze” te al-Šarifa opisala kao “jednog od najhrabrijih novinara u Gazi”. Na sahrani u groblju Sheikh Radwan okupili su se prijatelji, kolege i porodica, oplakujući poginule čija su tijela bila umotana u bijele čaršafe.

Kolege ističu da je al-Šarif nastavio izvještavati uprkos prijetnjama i otvorenoj kampanji protiv njega. Samo četiri dana prije smrti rekao je prijatelju: “Neću napustiti Gazu osim prema nebu. Znam da sam na listi za likvidaciju, ali nastavit ću razotkrivati zločine izraelske vojske nad mojim narodom.”

U posljednjoj poruci, napisanoj 6. aprila i objavljenoj nakon njegove smrti, al-Šarif je naveo da “nikada nije oklijevao prenijeti istinu onakvu kakva jeste, bez iskrivljavanja i falsifikata” te da “Allah može svjedočiti protiv onih koji su šutjeli i prihvatili naše ubijanje”.

Od početka rata 7. oktobra 2023, Izrael je zabranio ulazak međunarodnim novinarima u Gazu. Prema podacima vlasti u Gazi, do sada je ubijeno 238 novinara, dok CPJ bilježi najmanje 186 potvrđenih slučajeva. Izrael negira da namjerno cilja novinare. Istraživanje projekta “Costs of War” Univerziteta Brown pokazuje da je u Gazi ubijeno više novinara nego u oba svjetska rata, Vijetnamu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i Afganistanu — zajedno.