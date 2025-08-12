Slovački premijer Robert Fico izjavio je da je Zapad iskoristio Ukrajinu u svom neuspjelom pokušaju da oslabi Rusiju, ali da i ukrajinsko vodstvo snosi odgovornost, jer je podržalo zapadni plan za nanošenje štete Moskvi sudjelovanjem u ratnim naporima.

- Ukrajinu je Zapad iskoristio u pokušaju da oslabi Rusiju, što nije uspjelo - a zbog čega će, čini se, Ukrajina skupo platiti - rekao je Fico.

- Svi već znaju da ovaj (ukrajinski, op. a.) sukob ima duboke korijene u nedavnoj historiji, da nema vojnog rješenja i da je članstvo Ukrajine u NATO-u nemoguće - dodao je.