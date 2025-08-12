SLOVAČKI PREMIJER

Fico: Zapad je iskoristio Ukrajinu za svoje ciljeve

Željeli su oslabiti Rusiju, ali nije im uspjelo, zbog čega će Ukrajina skupo platiti, navodi

Robert Fico. AP

Dž. R.

12.8.2025

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da je Zapad iskoristio Ukrajinu u svom neuspjelom pokušaju da oslabi Rusiju, ali da i ukrajinsko vodstvo snosi odgovornost, jer je podržalo zapadni plan za nanošenje štete Moskvi sudjelovanjem u ratnim naporima.

- Ukrajinu je Zapad iskoristio u pokušaju da oslabi Rusiju, što nije uspjelo - a zbog čega će, čini se, Ukrajina skupo platiti - rekao je Fico.

- Svi već znaju da ovaj (ukrajinski, op. a.) sukob ima duboke korijene u nedavnoj historiji, da nema vojnog rješenja i da je članstvo Ukrajine u NATO-u nemoguće - dodao je.

Moskva sukob u Ukrajini prikazuje kao posrednički rat NATO-a te već dugo osuđuje zapadnu vojnu pomoć Kijevu, tvrdeći da je širenje vojnog bloka predvođenog SAD-om prema istoku, kao i ambicija Ukrajine da mu se pridruži, jedan od ključnih pokretača neprijateljstava.

Slovački premijer je, podsjetimo, više puta kritizirao pristup Zapada, upozoravajući da ugrožava globalnu sigurnost. Njegova najnovija izjava dolazi uoči susreta ruskog i američkog čelnika 15. avgusta, kada će razgovarati o mogućem rješenju sukoba.

Kremlj je poručio da će osiguravanje trajnog i stabilnog mira biti glavna tema predstojećih pregovora u petak na Aljasci.

