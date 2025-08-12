Izrael baca letke stanovništvu u Libanu: Mnogi uočili neobičan detalj

U južnom dijelu Libana ovih dana iz zraka padaju poruke koje izraelska vojska šalje stanovništvu. Međutim, mnogima je za oko zapeo jedan neobičan detalj.

Prema fotografijama distribuiranim na lokalnim mrežama, leci sadrže optužbe protiv elemenata koji sarađuju s Hezbolahom, informacije o ubijenima, a također i objašnjenja zašto su određena mjesta napadnuta.

Međutim, ono što je mnogima privuklo pažnju jeste rečenica "Za više detalja - slušajte 106FM".

Radijska frekvencija 106FM prethodno je bila dodijeljena aktivnostima lokalnih radiostanica kojim upravljaju univerziteti, fakulteti i škole. Jedna od njih, Radio Kol HaGalil HaYalal, osnovana je 1999. godine, prije povlačenja izraelske vojske iz Libana, i prvobitno je bila određena kao radio za hitne slučajeve. U početku je emitovala na ovoj frekvenciji, 106FM, ali su Libanci to ometali - te je frekvencija promijenjena na drugu, 105.3. Međutim, to nije frekvencija koju IDF preporučuje Libancima.

Međutim, kada je riječ o Libanu, ova frekvencija ne sadrži obrazovni program. Na osnovu brojnih izvještaja posljednjih sedmica na libanskim mrežama, prema kojima IDF poziva na slušanje frekvencije 106FM, čini se vjerovatnim da je ovo pokušaj Izraela da direktno prenese poruke libanskom stanovništvu.

I ovo nije jedina poruka koja se prenosi na ovaj način. Ranije ovog mjeseca, u Libanu je objavljeno da je IDF bacio letak s prijetnjom upućenom visokom zvaničniku u selu Yaron.

- Mohammed Shahin, da li se još uvijek bojiš? - pisalo je.

Uprkos primirju, izraelska vojska je i u posljednjih nekoliko mjeseci izvršila niz udara na južni dio Libana, a kako su naveli, sve u cilju demontiranja položaja i infrastrukture Hezbolaha na ovom području.