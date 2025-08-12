Oglasio se Tonino Picula poslije objave sporne fotografije iz rata: Svi u Srbiji traže njegovu ostavku

Prošlosedmična objava izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonina Picule, na društvenoj mreži X povodom 30 godina od operacije “Oluja” izazvala je oštre reakcije javnosti u Srbiji. Slika sa puškom u ruci iz perioda rata u Hrvatskoj koju je Picula objavio na ovoj društvenoj mreži, poslužila je provladinim tabloidima u Srbiji i drugim državnim zvaničnicima da nastave narative o Piculi kao “ustaši”, ratnom zločincu i čovjeku koji slavi progon Srba. Sa druge strane, objava je naišla i na kritike proevropske opozicije, a neki od političara opozicionih partija smatraju da je Picula objavom narušio kredibilitet funkcije koju obavlja, te da bi trebalo da bude smijenjen.

Kako European Western Balkans saznaje iz izvora u Evropskom parlamentu, malo je vjerovatno da će ova objava izazvati bilo kakve posljedice, a izvjestilac za Srbiju izjavio je za EWB da ne postoji logika u navodima da je njegova funkcija kompromitovana.

Tonino Picula izjavio je za EWB da je javna informacija da je prije 30 godina bio pripadnik Hrvatske vojske koja je oslobodila do tada okupirane dijelove zemlje, te da ovu činjenicu mogu osporavati samo “oni koji i danas rerelativizuju ili maskiraju politiku koja je od počekta 1990-ih godina prouzrokovala goleme ljudske patnje i materijalna razaranja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu”.

“Moje životno iskustvo i politička karijera mi samo pomažu, da kao stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, bolje razumijem procese koji i dalje blokiraju Srbiju na njenom evropskom putu”, naveo je za EWB Picula u pisanoj izjavi.