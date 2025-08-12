Poništeno primirje: Indija i Pakistan na ivici nuklearnog sukoba

Nakon krvavog sukoba u maju, kada je u Kašmiru poginulo 26 civila, tenzije između Indije i Pakistana ponovno eskaliraju. Reuters prenosi da neslaganja oko primirja 10. maja, kao i sve bliži odnosi Pakistana s Trampovom administracijom, dodatno pogoršavaju odnose između Nju Delhija i Vašingtona. Obje nuklearne sile sada se ponovo nalaze na ivici konflikta, a svijet zabrinuto prati razvoj događaja.

Nuklearne prijetnje

Indija je osudila danas Pakistan zbog "ratnog huškanja" i "neodgovornosti" nakon što su mediji prenijeli izjave načelnika pakistanske vojske Asima Munira o nuklearnim prijetnjama u Južnoj Aziji tokom njegove posjete SAD-u.

- Mi smo nuklearna sila. Ako pomislimo da ćemo propasti, povući ćemo pola svijeta sa sobom - objavili su indijski mediji navodnu Munirovu izjavu, pozivajući se na izvore- piše Reuters, navodeći da izvod iz njegovog govora koji su objavili pakistanski zvaničnici nije sadržao ovu izjavu.

Pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova istaklo je u saopćenju da je Pakistan odgovorna nuklearna sila sa složenim komandnim i kontrolnim sistemom pod punom civilnom kontrolom i da je uvijek pokazivao disciplinu i uzdržanost u rješavanju pitanja ovakvog značaja.

Munir je navodno ove izjave iznio na svečanoj večeri na Floridi, na kojoj se okupilo više od 100 ljudi, a koju je organizovao biznismen pakistanskog porjekla.

Randhir Džaisval, portparol indijskog Ministarstva spoljnih poslova, ocjenio je da je nuklearno ratno huškanje uobičajena praksa Pakistana i dodao da međunarodna zajednica može sama da izvodi zaključke o neodgovornosti ovakvih izjava.

Eskalacija rata

U zvaničnoj verziji govora koju su podijelili pakistanski zvaničnici, Munir je rekao da je indijska agresija dovela region na ivicu opasne eskalacije rata, gdje bi bilateralni sukob nastao usljed bilo kakve greške predstavljao ozbiljnu grešku.

Indija je ranije uputila diplomatsku protestnu notu Vašingtonu kada je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u junu priredio ručak za Munira u Bijeloj kući.