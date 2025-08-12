Dramatično u Španiji: Požari divljaju, evakuisano skoro 6.000 ljudi

Više od 3.700 ljudi napustilo je svoje domove u regiji Kastilja i Leon

I. H.

12.8.2025

Španija se suočava sa dramatičnim scenama, usljed razornog toplotnog udara i divljajućih požara koji su primorali gotovo 6.000 stanovnika da hitno napuste svoje domove u sjevernim, centralnim i južnim dijelovima zemlje.

Temprature u pojedinim dijelovima zemlje dostigla je 44 stepena Celzijusa. Naučnici su upozorili na novi fenomen "klimatski Molotovljev koktel".

Više od 3.700 ljudi napustilo je svoje domove u regiji Kastilja i Leon. Oštećen je i rudnik Les Medulas. Oko 2.000 stanovnika je evakuisano u Tarifi.

Blizu Madrida, u Tres Kantosu mušakarac je preminuo od teških opekotina koje je zadobio u požaru. Premijer Pedro Sančez izjavio je saučešće povodom ovog nemilog događaja.

Istakao je da ljudi trebaju prepoznati ozbiljnost situacije.

