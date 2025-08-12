EU UPOZORENJE

Evropska komesarka upozorila: Okupacija Gaze otvorila bi vrata humanitarnoj katastrofi

12.8.2025

Evropska komesarka za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Hadja Lahbib upozorila je da bi izraelska okupacija Gaze imala pogubne posljedice, masovne žrtve, urušavanje zdravstvenog sistema, nestanak osnovnih usluga i pogoršanje položaja talaca. 

Istakla je da blokada humanitarne pomoći i neefikasna zračna bacanja samo produbljuju glad i očaj, dok međunarodna zajednica mora hitno djelovati kako bi se spriječio potpuni kolaps.

- Gaza je na rubu gladi, a okupacija bi bila katastrofa - upozorila je evropska komesarka Hadja Lahbib nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU. Dodala je da svako daljnje pogoršanje situacije prijeti životima hiljada civila i stabilnosti cijele regije.

Lahbib je dodala:

- Pozivamo na prekid vatre, oslobađanje talaca i neometan ulazak humanitarne pomoći.

Izrael se suočava s rastućim osudama zbog svog genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubio skoro 61.500 ljudi

