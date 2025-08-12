Evropska komesarka upozorila: Okupacija Gaze otvorila bi vrata humanitarnoj katastrofi

Evropska komesarka za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Hadja Lahbib upozorila je da bi izraelska okupacija Gaze imala pogubne posljedice, masovne žrtve, urušavanje zdravstvenog sistema, nestanak osnovnih usluga i pogoršanje položaja talaca.

Istakla je da blokada humanitarne pomoći i neefikasna zračna bacanja samo produbljuju glad i očaj, dok međunarodna zajednica mora hitno djelovati kako bi se spriječio potpuni kolaps.

- Gaza je na rubu gladi, a okupacija bi bila katastrofa - upozorila je evropska komesarka Hadja Lahbib nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU. Dodala je da svako daljnje pogoršanje situacije prijeti životima hiljada civila i stabilnosti cijele regije.