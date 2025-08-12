Nastavljeno bombardovanje Gaze, najmanje 11 ubijenih

Najmanje 11 osoba ubijeno je kada su izraelski avioni i tenkovi nastavili bombardirati istočna područja grada Gaze tokom noći, saopćili su svjedoci i liječnici u utorak.

Plan primirja

Vođa Hamasa Kalil al- Haja (Khalil al-Hayya) trebao bi doći u Kairo na razgovore o oživljavanju plana primirja koji podržavaju SAD.

Posljednji krug indirektnih pregovora u Kataru završio je krajem jula zastojem, a Izrael i palestinska grupa Hamas međusobno se optužuju zbog nedostatka napretka u američkom prijedlogu za 60-dnevni sporazum o primirju i oslobađanju talaca.

Izrael je ranije saopćio da će pokrenuti novu ofanzivu i preuzeti kontrolu nad gradom Gazom, koji je zauzeo ubrzo nakon izbijanja rata u oktobru 2023. prije nego što se povukao.

Borci su se pregrupirali i otada vode uglavnom gerilski rat.

Nije jasno koliko bi dugo mogao trajati novi izraelski vojni upad u prostrani grad na sjeveru Gaze, koji je sada uglavnom sveden na ruševine, niti kako bi se razlikovao od ranije operacije.

Globalno negodovanje

Plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za proširenje vojne kontrole nad Gazom, za koji se očekuje da će biti pokrenut u oktobru, pojačao je, ipak, globalno negodovanje zbog raširenog razaranja teritorije i krize gladi koja se širi među većinom beskućnika Gaze od preko dva miliona stanovnika.

Također je izazvao kritike u Izraelu, a načelnik generalštaba upozorio je da bi to moglo ugroziti preživjele taoce i pokazati se smrtonosnom zamkom za izraelske vojnike.

Također je izazvao strah od daljnjeg raseljavanja i teškoća među procijenjenih milion Palestinaca u regiji grada Gaze, prenosi Reuters.