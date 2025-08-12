Izraelski ministar želi srušiti mezar revolucionara al-Kasama, simbola borbe protiv kolonijalizma

Itamar Ben-Gvir, ministar nacionalne sigurnosti Izraela želi da sruši 100 godina star grob revolucionara Izedina al-Kasama (al-Qasam) imenjaka Hamasovog vojnog krila koji je pokopan u podrčju Haife.

On je pozvao gradonačelnika Nešera Roja Levija (Nesher Roy Levi) da "sutra ujutro izda nalog za rušenje".

Obraćajući se raspravi u Odboru za unutrašnje poslove i okoliš Knesseta o mogućnosti premještanja mezara, Ben Gvir je izjavio da će policija osigurati i zaštititi takve napore jer Izrael treba poslati "vrlo jasnu poruku da se arhiteroristi, čak ni u smrti, neće tolerirati".

Rođen u Siriji, Kasam je bio arapski revolucionar koji se borio protiv francuskog kolonijalizma u Siriji, a kasnije protiv britanskih vladara Palestine, kao i cionističkih doseljenika.

Organizovao je mnoge akcije protiv okupatora u Palestini tokom 1930-ih. Britanske vlasti su ga ubile 1935. godine, a njegovo ubistvo je jedan od faktora koji je doveo do arapske pobune u Palestini.

Hamasovo vojno krilo, Brigade Izzedine al-Qassam, nazvano je po njemu, kao i rakete Qassam koje je razvio Hamas.