Zelenski upozorava: Putin se sprema za nove ofanzive, a ne za primirje

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Vladimir Putin ne želi primirje, nego da se sprema za nove ofanzive.

Ova izjava dolazi uoči planiranog samita Putina i predsjednika SAD-a Donalda Trampa, koji će se održati na Aljasci.

Prema riječima Zelenskog izvještaji ukrajinskih obavještajnih službi i vojnih zapovjednika ukazuju na to da Putin sastanak sa Trampom planira iskoristiti kao "ličnu pobjedu", i potom nastaviti kao i prije.

- On se definitivno ne priprema za primirje ili kraj rata. Nema nikakvih naznaka da su Rusi primili signale da se pripreme za poslijeratnu situaciju. Naprotiv, oni preraspodijeljuju svoje trupe i snage na načine koji sugeriraju pripreme za nove ofanzivne operacije. Ako se neko priprema za mir, to nije ono što radi - izjavio je Zelenski.

Vojni glasnogovornik sektora južne linije fronta Vladislav Vološin potvrdio je da Rusija premješta vojne jedinice u Zaporošku regiju, što ukazuje na planiranje daljnjih napada.

Zelenski je još jednom upozorio da bilo kakvi ustupci Rusiji neće dovesti do mira.

– Rusija odbija zaustaviti ubistva i zato ne smije primati nikakve nagrade ili benficije - istakao je.