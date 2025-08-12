Himalaji: Više od 70 stradalih u smrtonosnoj vodenoj bujici

Indijski zvaničnici saopštili su da se najmanje 68 ljudi vode kao nestali sedmicu dana nakon što je smrtonosna vodena bujica odnijela himalajski grad i zatrpala ga blatom.

Uz četiri osobe za koje se navodi da su poginule, vjerovatni ukupni broj žrtava katastrofe od 5. avgusta porastao je na više od 70 poginulih.

Zastrašujući val

Videozapisi koje su emitirali preživjeli pokazali su zastrašujući val blatnjave vode koji odnosi višespratnice.

Službenici agencija za bavljenje katastrofama saopštili su u utorak da tragaju za leševima u ruševinama turističkog grada Darali (Dharali) u državi Uttarakend (Uttarakhand).

Gambir Sin Čauhan (Gambhir Singh Chauhan) iz Nacionalnih snaga za odgovor na katastrofe rekao je da su psi tragači identificirali nekoliko mjesta koja ukazuju na to da postoji tijelo, ali kada je "kopanje započelo, voda je izašla odozdo".

Poziv na buđenje

Više od 100 ljudi u početku je prijavljeno kao nestali. S odnesenim cestama i oštećenom mobilnom komunikacijom, spasiocima su, međutim, trebali dani da provjere popis.

Lokalna vlast sada navodi 68 nestalih, uključujući 44 Indijca i 22 Nepalca. Na popisu je devet vojnika.

Smrtonosne poplave i klizišta česti su tokom sezone monsuna od juna do septembra, ali stručnjaci kažu da klimatske promjene, skupa sa loše planiranim razvojem, povećavaju njihovu učestalost i ozbiljnost.

Stručnjaci za klimatske promjene upozorili su da je katastrofa bila "poziv na buđenje" zbog posljedica globalnog zagrijavanja, prenosi AFP.