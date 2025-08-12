Ukrajinski dronovi pogodili logističko čvorište 1.300 kilometara unutar Rusije

Dronovi Službe sigurnosti Ukrajine (SSU) danas su ponovno napali logističko čvorište u ruskoj Republici Tatarstan. Meta napada bilo je skladište u kojem su se čuvali gotovi dronovi kamikaze Shahed, kao i komponente strane proizvodnje za njihovu izradu - obavijestila je Služba za odnose s javnošću SSU-a, a prenosi pravda.com.ua.

Pogođeni objekat nalazi se u naselju Kzil-Jul, otprilike 1300 kilometara od ukrajinske granice. Udar na čvorište potvrđuju i videozapisi koje su snimili lokalni stanovnici, a na kojima se vide žarišta požara unutar zgrada.