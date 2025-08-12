Ukrajinski dronovi pogodili logističko čvorište 1.300 kilometara unutar Rusije

Dronovi Službe sigurnosti Ukrajine (SSU) danas su ponovno napali logističko čvorište u ruskoj Republici Tatarstan. Meta napada bilo je skladište u kojem su se čuvali gotovi dronovi kamikaze Shahed, kao i komponente strane proizvodnje za njihovu izradu - obavijestila je Služba za odnose s javnošću SSU-a, a prenosi pravda.com.ua.
Pogođeni objekat nalazi se u naselju Kzil-Jul, otprilike 1300 kilometara od ukrajinske granice. Udar na čvorište potvrđuju i videozapisi koje su snimili lokalni stanovnici, a na kojima se vide žarišta požara unutar zgrada.
Iz Službe sigurnosti Ukrajine poručili su kako nastavljaju s napadima duboko u ruskom teritoriju.
- SSU nastavlja niz specijalnih operacija usmjerenih na neprijateljske lokacije duboko unutar ruskog teritorija. Ponovljeni napad na ovaj objekt odbrambene industrije ima za cilj smanjiti neprijateljski kapacitet za teror dronovima Shahed protiv Ukrajine. Operacije protiv objekata koji opskrbljuju oružje ruskom ratnom stroju nastavit će se - stoji u saopćenju.
Ovo je drugi napad na isti vojni objekat u kratkom vremenu. Podsjetimo, SSU je dronovima dugog dometa napao ovo postrojenje i 9. avgusta ove godine.