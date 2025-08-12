Zelenski poručio: Ne damo Donbas, Putin priprema novu ofanzivu sa 30.000 vojnika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev ne može prihvatiti ruski prijedlog o predaji teritorija u zamjenu za primirje, jer bi Moskva takav dobitak iskoristila kao polaznu tačku za budući rat. Zelenski je istakao da ne vjeruje da Donald Tramp podržava ruske zahtjeve i nada se da će američki predsjednik na sastanku s Vladimirom Putinom djelovati kao pošten posrednik, piše The Guardian.

Govoreći pred summit Tramp-Putin, Zelenski je naglasio da vjeruje kako Putin želi dominirati Ukrajinom jer "ne želi suverenu Ukrajinu". Smatra opasnim da SAD prisili Ukrajinu na prihvatanje ruskih zahtjeva za preuzimanjem dijelova Donbasa koje Kijev još kontroliše. Radi se o teritoriji od "oko 90.000 kvadratnih kilometara", precizirao je.

- Nećemo napustiti Donbas. Ne možemo to učiniti. Za Ruse, Donbas je odskočna daska za novu ofanzivu - rekao je Zelenski. Objasnio je da je ta regija strateški previše važna da bi se od nje odustalo, jer je snažno utvrđeno područje koje štiti središnje ukrajinske gradove.

- Nisam čuo nijedan prijedlog koji bi garantovao da sutra neće početi novi rat i da Putin neće pokušati zauzeti barem Dnipro, Zaporižje i Harkiv nakon što Rusija osvoji cijeli Donbas - dodao je.

Povjerenje u Trampa

Zelenski je izrazio povjerenje u Trampa i vjeruje da će on djelovati kao pošten posrednik.

- Ne vjerujem da je Putinov prijedlog Trampov prijedlog. Vjerujem da Tramp predstavlja Sjedinjene Američke Države. On je posrednik – u sredini, a ne na ruskoj strani. Neka ne bude na našoj strani, nego u sredini - rekao je.

Ukrajinski predsjednik neće prisustvovati summitu na Aljasci, prvom susretu licem u lice između Trampa i Putina od 2018., ali se nada "trilateralnom sastanku" poslije toga. Priznao je da je Putin osiguravanjem sastanka ostvario diplomatsku pobjedu: "On traži, oprostite, fotografije. Treba mu fotografija sa sastanka s predsjednikom Trampom."

Zelenski je upozorio da nema znakova da se Rusija priprema za primirje, dok stižu izvještaji o probijanju ukrajinske odbrane u istočnom Donbasu. Potvrdio je da su se "ruske grupe pomaknule oko 10 kilometara na nekoliko mjesta", ali je dodao da "nemaju opremu, samo oružje u rukama" te da su neki već ubijeni ili zarobljeni.

Nova ofanziva

Prema ukrajinskoj vojsci, Rusija je na tom sektoru koncentrisala oko 110.000 vojnika. Institut za proučavanje rata (ISW) potvrdio je da su ruske "sabotažne i izviđačke grupe" infiltrirale teritorij pod ukrajinskom kontrolom, ali ističu da je "preuranjeno nazivati ruska napredovanja u području Dobropilje probojem na operativnom nivou."

Bivši visoki ukrajinski časnik Bohdan Krotevič smatra da je do proboja došlo jer su zapovjednici prioritet dali raspoređivanju novih vojnika u jurišne snage, umjesto jačanju odbrambenih jedinica na prvoj liniji.

Ukrajinski predsjednik je također upozorio da Rusija sprema novu jesenju ofanzivu sa gotovo 30.000 vojnika premještenih iz Sumija, koji bi trebali napasti "u tri pravca": prema Zaporižju na jugu te prema Pokrovskoj i obližnjoj Novopavlivki na jugoistoku.