Rubio kritikuje planove zapadnih zemalja za priznanje Palestine: "To rade iz jednog razloga"

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su zapadne zemlje koje planiraju priznati palestinsku državu sljedećeg mjeseca vođene prvenstveno unutrašnjom politikom u svojim zemljama. Nazvao je te planove besmislenim.

- To je simbolično i oni to rade prvenstveno iz jednog razloga, a to je njihova unutrašnja politika, njihova domaća politika - kazao je Rubio.

Dodao je da je u Velikoj Britaniji, Francuskoj, dijelovima Evrope i Irskoj domaća politika postala antiizraelska.

- Istina je da budućnost te regije neće biti odlučena nekim rezolucijama UN-a ili saopćenjima za javnost premijera ili predsjednika neke zemlje. Bit će odlučena kada palestinskim područjima ne budu upravljale terorističke organizacije. Jer se na to zaista svodi, a to je sigurnost Izraela - tvrdi Rubio.

Rubio je govorio o palestinskim područjima u množini, naizgled svrstavajući Hamas u grupu Palestinske uprave, koja ima poluautonomnu kontrolu nad dijelovima Zapadne obale.

Prošle sedmice Rubio je tvrdio da je odluka Francuske da prizna palestinsku državu doprinijela propasti pregovora o taocima.