AMERIČKI DRŽAVNI SEKRETAR

Rubio kritikuje planove zapadnih zemalja za priznanje Palestine: "To rade iz jednog razloga"

Nazvao je te planove besmislenim

M. Až.

12.8.2025

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su zapadne zemlje koje planiraju priznati palestinsku državu sljedećeg mjeseca vođene prvenstveno unutrašnjom politikom u svojim zemljama. Nazvao je te planove besmislenim.

- To je simbolično i oni to rade prvenstveno iz jednog razloga, a to je njihova unutrašnja politika, njihova domaća politika - kazao je Rubio.

Dodao je da je u Velikoj Britaniji, Francuskoj, dijelovima Evrope i Irskoj domaća politika postala antiizraelska.

- Istina je da budućnost te regije neće biti odlučena nekim rezolucijama UN-a ili saopćenjima za javnost premijera ili predsjednika neke zemlje. Bit će odlučena kada palestinskim područjima ne budu upravljale terorističke organizacije. Jer se na to zaista svodi, a to je sigurnost Izraela - tvrdi Rubio.

Rubio je govorio o palestinskim područjima u množini, naizgled svrstavajući Hamas u grupu Palestinske uprave, koja ima poluautonomnu kontrolu nad dijelovima Zapadne obale.

Prošle sedmice Rubio je tvrdio da je odluka Francuske da prizna palestinsku državu doprinijela propasti pregovora o taocima.

