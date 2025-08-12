Žestoki rat između Maska i šefa OpenAI-ja: Optužbe i prijetnje ne prestaju

Vlasnik mreže X Ilon Mask zaprijetio je kompaniji Apple tužbom nakon što je tvrđeno da je ta kompanija "onemogućila" aplikacijama da se takmiče sa OpenAI-jem, proizvođačem ChatGPT-a, u svojoj prodavnici App Store.

Mask je nazvao šefa OpenAI-ja Sema Altmana lažovom nakon što je Altman tvrdio da Mask koristi svoju platformu kako bi "ostvario korist za sebe i svoje kompanije".

Ovo je najnoviji sukob između milijardera koji su suosnivači OpenAI-ja, ali koji su sada žestoki rivali nakon što je Musk napustio OpenAI.

Apple je najavio partnerstvo sa ChatGPT-om u junu 2024. godine, ali nema naznaka da Apple favorizuje jednu aplikaciju u odnosu na drugu. Nekoliko konkurentskih AI aplikacija, poput DeepSeek-a i Perplexity-ja, od tada su na vrhu ljestvica App Store-a.

U kasnijoj objavi, Mask je ponovo kritizirao Apple pitajući zašto njegova firma ne promoviše X — ili njegovu AI aplikaciju Grok — u odjeljku "Must Have" u App Storeu.

- X je aplikacija za vijesti broj 1 na svijetu, a Grok je među pet najboljih u svim aplikacijama - rekao je Musk.

ChatGPT je trenutno najpreuzimanija besplatna aplikacija u Velikoj Britaniji, dok je Grok na trećem mjestu. Mreža X se ne nalazi ni među 40 najboljih.

Čini se da je ovo privuklo pažnju Altmana, koji je podijelio link do izvještaja tehnološkog biltena Platformer, u kojem se tvrdi da je Mask svoje lične objave na X učinio istaknutijim u feedovima korisnika.

Sukob između Maska i Altmana traje već deset godina i uključuje niz tužbi, razmjene e-mailova i prepirki na društvenim mrežama.