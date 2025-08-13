Njemačka policija nezadovoljna uslovima: Stanice su oronule, a sjedišta pocijepana

Najveći njemački policijski sindikat žalio se na oronulo stanje u stotinama policijskih stanica širom zemlje i vozni park koji je pun starih vozila, rekavši da su ti uslovi prijetnja zdravlju policajaca i vrijeđaju njihovo dostojanstvo.

- Decenijama stare WC školjke, plijesan u uredima, štetočine i rupe na stropu koje propuštaju kišu - rekao je Hagen Husgen iz sindikata GdP, navodeći samo neke od pritužbi koje je njegova organizacija primila od članova.

Ističe da su neki od uslova opasni po zdravlje policajaca.

Stara vozila

Husgen je rekao da su policijska vozila u najvećoj evropskoj ekonomiji često toliko stara i istrošena da su "sramotna" i "neugodna" za policajce.

- Vozila sa pocijepanim sjedištima i polomljene ručice mjenjača. Kada građani ovo vide, to ne odražava dobro policiju - rekao je.

Za problem jednim dijelom krivi privatizaciju održavanja policijskih automobila.

Odobreni planovi

Njemački parlament je u martu odobrio planove koje je predvodio tadašnji novoizabrani kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), a kojima se ublažava stroga zaduživanja zemlje, omogućavajući povećanje odbrambenih izdataka i stvaranje "posebnog fonda" od 500 milijardi eura za sljedeću deceniju namijenjenog reformi infrastrukture, uključujući povećano finansiranje savezne policije.

GdP, osnovan 1950. godine, sebe naziva "najvećim svjetskim policijskim sindikatom" s više od 200.000 članova širom Njemačke.