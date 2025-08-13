Gorica Popović, jedna od najboljih regionalnih glumica, slavi 73. rođendan

Na današnji dan 1952. godine, u Kragujevcu je rođena Gorica Popović, srbijanska i regionalna filmska, pozorišna i televizijska glumica, jedna od najcjenjenijih i najvoljenijih glumica na prostoru bivše SFR Jugoslavije, čija je karijera obilježila mnoge generacije gledalaca i umjetnika.

Završila je studij glume na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, na kojem je od 1976. bila asistentica profesora Predraga Bajčetića na predmetu Dikcija i gluma.

Od 1982. godine bila je stalna članica ansambla beogradskog Ateljea 212. Na filmu je debitovala ulogom novinarke u "Mirisu poljskog cvijeća" (1977) beogradskog reditelja Srđana Karanovića. Već za prvu veću ulogu, djevojke koja sumnja u ljubav svog mladića u "Nacionalnoj klasi" (1979) Gorana Markovića, nagrađena je na Festivalu u Puli Zlatnom arenom.

Uporedo s glumačkom karijerom, Gorica Popović se bavila i pevanjem. Bila je članica vokalno-instrumentalnog sastava "Suncokreti".

Na Filmskom festivalu u Nišu tri puta je nagrađena nagradom Carica Teodora. Prvi put za ulogu srednjovjekovne srpske vlastelinke u filmu "Dorotej" Zdravka Velimirovića, drugi put za ulogu partizanke u filmu "Pad Italije" Lordana Zafranovića 1981. godine, i za ulogu TV rediteljice u filmu "U raljama života" Rajka Grlića 1984. godine.

Gorica Popović je glumila i u velikom broju TV-drama i serija. Gledaoci je najviše pamte kao sekretaricu Daru u kultnoj TV seriji “Bolji život”.