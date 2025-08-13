Iran očekuju nove sankcije ako se ne vrati pregovorima o nuklearnom programu

Ukoliko se Iran ne vrati pregovorima s međunarodnom zajednicom o svom nuklearnom programu, najvjerovatnije ga očekuju nove sankcije.

Naime, Francuska, Njemačka i Velika Britanija, poručile su Ujedinjenim narodima da su spremne na taj potez, izvijestio je Financial Times.

Ministri vanjskih poslova takozvane grupe E3, odnosno Francuske, Velike Britanije i Njemačke, u utorak su pisali UN-u o mogućnosti "brzog vraćanja" sankcija Iranu, navodi Financial Times pozivajući se na pismo koje su imali na uvid.

- Jasno smo dali do znanja da ako Iran nije spreman postići diplomatsko rješenje prije kraja avgusta 2025. ili ne iskoristi priliku za produženje, E3 je spreman pokrenuti mehanizam brzog vraćanja sankcija - rekli su ministri u pismu.

Upozorenje E3 dolazi nakon "ozbiljnih, iskrenih i detaljnih" razgovora s Iranom u Istanbulu prošlog mjeseca, prvog sastanka uživo od izraelskih i američkih napada na nuklearne lokacije u zemlji.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće. Vlade Velike Britanije, Francuske i Njemačke nisu odmah odgovorile na Reutersove zahtjeve za komentar.