Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIJATELJSKI ODNOSI

Vladimir Putin i Kim Jong Un razgovarali o predstojećem sastanku na Aljasci

Dogovorili se o daljim ličnim kontaktima

Putin i Kim Jong Un. AP

Dž. R.

13.8.2025

Vladimir Putin, predsjednik Rusije razgovarao je s liderom Sjeverne Koreje Kim Jong Unom o predstojećem sastanku s predsjednikom SAD, saopćeno je iz Kremlja.

- Vladimir Putin i Kim Jong Un su se dogovorili o daljim ličnim kontaktima - navodi se u saopćenju, prenosi RIA Novosti.

Lideri su ponovo potvrdili svoju posvećenost daljem razvoju prijateljskih odnosa, dobrosusjedstva i saradnje između dvije zemlje.

Ruski predsjednik je visoko ocijenio podršku koju je Sjeverna Koreja pružila tokom oslobađanja Kurske oblasti od kijevskog režima, navodi se u saopćenju Kremlja.

# KIM JONG-UN
# VLADIMIR PUTIN
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.