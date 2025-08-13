Vladimir Putin i Kim Jong Un razgovarali o predstojećem sastanku na Aljasci

Vladimir Putin, predsjednik Rusije razgovarao je s liderom Sjeverne Koreje Kim Jong Unom o predstojećem sastanku s predsjednikom SAD, saopćeno je iz Kremlja.

- Vladimir Putin i Kim Jong Un su se dogovorili o daljim ličnim kontaktima - navodi se u saopćenju, prenosi RIA Novosti.

Lideri su ponovo potvrdili svoju posvećenost daljem razvoju prijateljskih odnosa, dobrosusjedstva i saradnje između dvije zemlje.

Ruski predsjednik je visoko ocijenio podršku koju je Sjeverna Koreja pružila tokom oslobađanja Kurske oblasti od kijevskog režima, navodi se u saopćenju Kremlja.