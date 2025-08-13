Bivša prva dama Južne Koreje uhapšena: Suočava se s teškim optužbama

Supruga zatvorenog bivšeg južnokorejskog predsjednika Juna Suk Jola (Yoon Suk Yeol), Kim Keon Hee, uhaopšena je.

Ona se sumnjiči za niz teških optužbi koje uključuju manipulaciju dionicama i primanje mita.

Bivša prva dama negirala je sve optužbe tokom četverosatnog sudskog ročišta u Seulu, no sud je ipak izdao nalog za pritvor, navodeći kao razlog opasnost od uništavanja dokaza, piše BBC.

Iako Južna Koreja ima dugu historiju optuživanja i zatvaranja bivših predsjednika, ovo je prvi put da su se iza rešetaka našli i bivši predsjednik i bivša prva dama. Njen suprug pritvoren je još u januaru te čeka suđenje zbog neuspjelog pokušaja uvođenja vanrednog stanja prošle godine, poteza koji je gurnuo zemlju u haos i na kraju doveo do njegovog svrgavanja s vlasti.

Tužitelji tvrde da je 52-godišnja Kim zaradila više od 800 milijuna wona (oko 578.000 dolara) sudjelujući u shemi namještanja cijena dionica tvrtke Deutsch Motors, BMW-ovog zastupnika u Južnoj Koreji. Iako se to navodno dogodilo prije nego što je njezin suprug postao predsjednik, afera je bacala sjenu na cijeli njegov mandat.

Osim toga, tereti ju se da je primila dvije torbice marke Chanel i dijamantnu ogrlicu kao mito od kontroverzne Crkve ujedinjenja u zamjenu za poslovne usluge. Među ostalim optužbama, Kim je navodno utjecala i na nominacije kandidata tokom parlamentarnih dopunskih izbora 2022. i općih izbora prošle godine.

Kim Keon Hee pojavila se na ročištu u utorak ozbiljnog izraza lica, odjevena u crno odijelo. "

- Iskreno se izvinjavam što sam uzrokovala nevolje uprkos tome što sam nevažna osoba - kratko je poručila novinarima.

Dok je bio na funkciji, njen suprug Jun uložio je veto na čak tri zakona koje je predložila opozicija, a kojima se tražila istraga posebnog tužitelja o optužbama protiv njegove supruge.

Posljednji veto stavio je u novembru, samo sedmicu dana prije nego što je proglasio vanredno stanje.