Bijela kuća: Sastanak na Aljasci je vježba slušanja za Trampa, možda neće dati trenutne rezultate

Glasnogovornica Bijele kuće, Kerolajn Livit (Karoline Leavitt) izjavila je da će predstojeći sastanak Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina biti "vježba slušanja" za Trampa.

Samit, koji će se održati u najvećem gradu Aljaske, označit će Putinovu prvu posjetu SAD u posljednjih deset godina i prvi lični susret s Trampom otkako je američki predsjednik preuzeo dužnost 20. januara.

- Ovo je vježba slušanja za predsjednika (Trampa) - rekla je Leavitt, ukazujući da razgovori možda neće dati trenutne rezultate i dodajući da su razgovori jedan na jedan "dio plana".

Trampova administracija je promovisala sastanak kao proboj u mirovnom procesu, iako ukrajinski i evropski zvaničnici ostaju oprezni prema pregovorima koji isključuju Kijev. Sam Tramp je opisao razgovore kao " sastanak za procjenu" spremnosti Rusije za mir.

CNN je jučer izvijestio da će se sastanak održati u američkom vojnom objektu, Zajedničkoj bazi Elmendorf-Richardson, usred sigurnosnih zabrinutosti zbog posjete s visokim rizicima.

Američki predsjednik je najavio samit 8. avgusta, navodno rekavši ukrajinskim i evropskim liderima da bi Moskva mogla biti otvorena za pregovore ako budu uključene "razmjene teritorija".

Izvor iz ukrajinskog predsjedničkog ureda rekao je za Kyiv Independent da bi prijedlog Kremlja zahtijevao od Kijeva da se povuče iz djelimično okupiranih Donjecke i Luganske oblasti u zamjenu za rusko povlačenje iz dijelova Sumske i Harkovske oblasti.

Putin je također javno zatražio povlačenje Ukrajine iz djelimično okupiranih Hersonske i Zaporiške oblasti i zabranu njenog članstva u NATO-u kao preduslove za mir.

Moskva je ponovila ove zahtjeve tokom mirovnih pregovora u Istanbulu u maju i ponovo u rundi pregovora 3. jula, koja je završena za manje od sat vremena.

Predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je predaju bilo kakve nove teritorije, pozivajući na prekid vatre kao prvi korak ka pregovorima, stav koji podržavaju evropski partneri Kijeva.

Ukrajinski predsjednik bi trebao održati online sastanak s Trampom i evropskim liderima danas, dva dana prije samita na Aljasci.