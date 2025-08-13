Prema novim tvrdnjama ruskog ministarstva odbrane, Ukrajina je planirala provokativni udar u Harkovskoj regiji pomoću dronova i raketa na jedno od gusto naseljenih stambenih područja ili bolnicu s velikim brojem civilnih žrtava što bi, kako tvrde, odmah "snimili uvezeni zapadni novinari".

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova komentirala je ove informacije te rekla da je to postao "njihov kriminalni stil".

Reuters navodi da su ruske snage iznenada prodrle u istočnu Ukrajinu u blizini rudarskog grada Dobropilja što bi mogao biti pokušaj povećanja pritiska na Kijev da se odrekne teritorije dok se američki i ruski predsjednici pripremaju za sastanak.

Ukrajinska autoritativna karta DeepState rata pokazala je u utorak da su ruske snage posljednjih dana napredovale za najmanje 10 kilometara sjeverno u dva kraka, što je dio njihovog nastojanja da preuzmu potpunu kontrolu nad ukrajinskom Donjeckom regijom.

Ovo napredovanje je jedno od najdramatičnijih u posljednjoj godini, iako su vojni analitičari rekli da Rusi koriste male grupe vojnika kako bi pokušali uspostaviti uporišta i da je neizvjesno hoće li moći održati svoje pozicije suočeni s ukrajinskim pritiskom.

Očekuje se da će američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarati o mogućem sporazumu o okončanju rata u Ukrajini kada se u petak sastanu na Aljasci.

Nepotvrđeni medijski izvještaji kažu da je Putin rekao Trampu da želi da Ukrajina preda dio Donjecke regije koji Rusija ne kontroliše.