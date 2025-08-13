Premijer Novog Zelanda: "Netanjahu je sišao s uma, otišao je predaleko"

Premijer Novog Zelanda Kristofer Lukson (Christopher Luxon) izjavio je da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) "sišao s uma" , piše Reuters.

Lukson je novinarima rekao da su nedostatak humanitarne pomoći, nasilno raseljavanje ljudi i aneksija Gaze potpuno užasavajući te da je Netanjahu otišao predaleko.

- Mislim da je sišao s uma. Ono što smo vidjeli sinoć, napad na grad Gazu, potpuno je, potpuno neprihvatljivo - dodao je Lukson, koji predvodi koalicijsku vladu centra i desnice.

Lukson je ranije ove sedmice rekao da Novi Zeland razmatra hoće li priznati palestinsku državu. Bliski saveznik Australija pridružila se u ponedjeljak Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj, najavivši da će to učiniti na konferenciji Ujedinjenih naroda u septembru.

Humanitarna kriza u Gazi dosegla je "nezamislive razmjere", izjavili su jučer Britanija, Kanada, Australija i nekoliko evropskih saveznika, pozivajući Izrael da dopusti neograničen pristup pomoći u ratom pogođenu palestinsku enklavu.

Izrael je negirao odgovornost za širenje gladi u Gazi, optužujući militante Hamasa da kradu pošiljke pomoći, što Hamas odbacuje.

Uoči današnje sjednice parlamenta, manji broj demonstranata okupio se ispred zgrade nacionalnog parlamenta, lupajući loncima i tavama. Lokalni medij Stuff izvještava da su uzvikivali: "Zastupnici, pokažite hrabrost, priznajte Palestinu!"

Jučer je zastupnica Zelenih Kloi Svobrik (Chloe Swarbrick) odstranjena iz saborske dvorane nakon što je odbila izvinuti se zbog komentara u kojem je insinuirala da su političari vlade kukavice jer nisu podržali prijedlog o "sankcioniranju Izraela zbog ratnih zločina".

Sljedećeg dana je ponovno izbačena iz dvorane jer se opet odbila izvinuti. Kad je odbila otići, vlada je izglasala njezinu suspenziju.

- Šezdeset i osam članova ovog doma optuženo je da su kukavice. Nikada nije bilo vremena kada bi lične uvrede unutar govora bile prihvaćene u ovom domu i ne mislim sada s time započeti - rekao je predsjednik parlamenta Geri Braunli (Gerry Brownlee).

Dok je odlazila, Svobrik je povikala "slobodna Palestina".