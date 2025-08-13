Tramp će danas održati virtuelni sastanak sa Zelenskim i evropskim čelnicima

Donald Tramp (Trump) i njegov potpredsjednik Džej Di Vens (J. D. Vance) sudjelovat će danas na virtualnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim čelnicima, javlja ABC News, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika.

Po saznanjima Reutersa, evropski čelnici će najprije međusobno održati videosastanak kako bi uskladili svoje stajalište prije razgovora s Trampom o predstojećim pregovorima Bijele kuće s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Glasnogovornik njemačke vlade rekao je da će se Zelenski te dužnosnici EU-a i NATO-a pridružiti virtualnom sastanku koji će se održati danas u 14:00 sati, a na kojem će sudjelovati čelnici Njemačke, Finske, Francuske, Britanije, Italije i Poljske.

Dnevni red uključuje strategije za pojačanje pritiska na Rusiju, redoslijed koraka u mogućem mirovnom procesu, budućnost ruskih okupiranih teritorija i sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

Nakon toga, u 15:00 po srednjoevropskom vremenu, evropski će čelnici održati videokonferenciju s predsjednikom Trampom i potpredsjednikom Vensom, navodi Reuters.

Konačno, tzv. "koalicija voljnih" - skupina zemalja koje razvijaju planove za podršku Ukrajini u slučaju primirja - trebala bi se sastati na sastanku čiji će domaćini biti Njemačka, Francuska i Britanija, dodao je glasnogovornik.

Podsjetimo, Tramp i Putin trebali bi se sastati 15. avgusta u Anchorageu, najvećem gradu Aljaske.