Netanjahu okupaciju Gaze opravdava kao posljednji bastion Hamasa, ranije to govorio za Rafu

Premijer Izraela govorio je o planovima za potpunu okupaciju Gaze tokom svog gostovanja na kanalu i24, a tokom razgovora njegove izjave su bile drugačije u odnosu na prethodne.

Novinari su se osvrnuli na njegovu izjavu od prije nekoliko dana u kojoj je govorio o opravdanosti izraelske okupacije grada Gaze te je izjavio kako je ovaj grad posljednji bastion Hamasa u Gazi.

- Suprotno lažnim tvrdnjama, ovo je najbolji način da se rat okonča i najbolji način da se brzo okonča. Ovako ćemo rat privesti kraju - rekao je Benjamin Netanjahu (Netanyahu).

Međutim, u februaru 2024. godine Netanjahu je imao slične poruke, ali za drugi grad u Gazi - Rafah.

U govoru koji je tada održao, Netanjahu je identificirao Rafah kao posljednji bastion Hamasa te je poručio kako je "pobjeda Izraela nadohvat ruke".

Govoreći dalje o Hamasu, Netanjahu je rekao kako je palestinska grupa postavila nemoguće uslove za pregovore kako za Izrael tako i za SAD.

- Oni uključuju, između ostalog, potpuno povlačenje iz Pojasa Gaze, uključujući i iz Filadelfijskog koridora, što bi omogućilo slobodno krijumčarenje oružja, oslobađanje zatvorenih terorista, tih čudovišta i zahtjev za obavezujućim međunarodnim garancijama koje bi spriječile IDF da nastavi borbu. To su uslovi predaje koje nijedna odgovorna vlada ne bi prihvatila, a sigurno ih ni ja neću prihvatiti - rekao je Netanjahu.