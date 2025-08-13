Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MIJENJA PRIČU

Netanjahu okupaciju Gaze opravdava kao posljednji bastion Hamasa, ranije to govorio za Rafu

Također je rekao kako je palestinska grupa postavila nemoguće uslove za pregovore

Benjamin Netanjahu. AP

Dž. R.

13.8.2025

Premijer Izraela govorio je o planovima za potpunu okupaciju Gaze tokom svog gostovanja na kanalu i24, a tokom razgovora njegove izjave su bile drugačije u odnosu na prethodne.

Novinari su se osvrnuli na njegovu izjavu od prije nekoliko dana u kojoj je govorio o opravdanosti izraelske okupacije grada Gaze te je izjavio kako je ovaj grad posljednji bastion Hamasa u Gazi.

- Suprotno lažnim tvrdnjama, ovo je najbolji način da se rat okonča i najbolji način da se brzo okonča. Ovako ćemo rat privesti kraju - rekao je Benjamin Netanjahu (Netanyahu).

Međutim, u februaru 2024. godine Netanjahu je imao slične poruke, ali za drugi grad u Gazi - Rafah.

U govoru koji je tada održao, Netanjahu je identificirao Rafah kao posljednji bastion Hamasa te je poručio kako je "pobjeda Izraela nadohvat ruke".

Govoreći dalje o Hamasu, Netanjahu je rekao kako je palestinska grupa postavila nemoguće uslove za pregovore kako za Izrael tako i za SAD.

- Oni uključuju, između ostalog, potpuno povlačenje iz Pojasa Gaze, uključujući i iz Filadelfijskog koridora, što bi omogućilo slobodno krijumčarenje oružja, oslobađanje zatvorenih terorista, tih čudovišta i zahtjev za obavezujućim međunarodnim garancijama koje bi spriječile IDF da nastavi borbu. To su uslovi predaje koje nijedna odgovorna vlada ne bi prihvatila, a sigurno ih ni ja neću prihvatiti - rekao je Netanjahu.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# GAZA
PRIKAŽI KOMENTARE (17)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.