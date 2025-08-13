Evropa gori: Požari i visoke temperature odnose živote, umrlo dvoje dece

Razorni toplotni val pogodio je Evropu, a zbog brojnih požara evakurane su hiljade osoba. Crveni meteo-alarmi na snazi su u dijelovima Italije, Francuske, Španije, Portugala i Balkana, gdje temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa, uz ozbiljne rizike po zdravlje stanovništva.

Smrtni slučajevi

U Španiji, muškarac zaposlen u konjičkom centru preminuo je nakon što je zadobio teške opekotine u mjestu Tres Kantos kod Madrida, gdje su vjetrovi jačine preko 70 km/h rasplamsali vatru u blizini stambenih zona i prisilili stotine ljudi na evakuaciju.

Premijer Španije Pedro Sančez izjavio je da spasioci neumorno rade na gašenju požara, apelujući na građane da budu krajnje oprezni jer je zemlja pod ekstremnim rizikom od šumskih požara, prenosi BBC.

U španskom regionu Kastilja i Leon na severozapadu zemlje evakuisano je gotovo 4.000 ljudi i zabilježeno više od 30 požara, a na jugu, u Andaluziji, oko 2.000 osoba je evakuirano, dok je skoro 1.000 pripadnika vojske angažovano u borbi protiv požara širom zemlje.

U Portugalu, više od 1.300 vatrogasaca i 14 letjelica angažovano je na gašenju tri velika požara, od kojih je najkritičniji kod Trankosa, u centralnom dijelu zemlje.

U Italiji je u ponedeljak dijete preminulo od toplotnog udara, a na Sardinji je četvorogodišnji dječak pronađen onesviješten u automobilu i kasnije preminuo u bolnici u Rimu zbog nepovratnih oštećenja mozga izazvanih toplotnim udarom.

Crveni meteo-alarmi izdati su za najmanje 10 italijanskih gradova, uključujući Rim, Milano i Firencu.

Uništeni domovi

Istovremeno, skoro tri četvrtine Francuske je pod upozorenjima zbog vrućine, sa temperaturama do 36 stepeni u Parizu i 40 stepeni u dolini Rone.

U Grčkoj, više od 150 požara aktivno je širom zemlje, pogoršanih jakim vjetrovima. Skoro 5.000 vatrogasaca i desetine letjelica angažovani su u gašenju, a masovne evakuacije u toku su na turističkom ostrvu Zakintos i u zapadnoj Ahaji, gdje su uništeni domovi, vozila i preduzeća.

U Turskoj su pod kontrolom veliki požari kod Čanakala i Izmira, nakon evakuacije stotina ljudi i privremenog zatvaranja moreuza Dardaneli i lokalnog aerodroma.

U Crnoj Gori je jedan vojnik poginuo, a drugi povrijeđen kada se prevrnula cisterna dok su gasili požare kod Podgorice.

Požari su izazvali evakuacije i u Albaniji, dok je u Hrvatskoj veliki požar kod Splita lokalizovan u utorak.

Velika Britanija prolazi kroz četvrti toplotni talas ove godine, sa temperaturama do 33 stepena i narandžastim i žutim upozorenjima na području cijele Engleske, dok su u Londonu zabilježena dva požara na otvorenom.

Naučnici upozoravaju da klimatske promjene čine ljeta u Sredozemlju sve toplijim i sušnijim produžujući i intenzivirajući sezonu šumskih požara.