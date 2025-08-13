Oklopna vozila u centru Vašingtona: Uhapšene 23 osobe, gradonačelnica odbacila tvrdnje o nekontrolisanom kriminalu

Pripadnici američke Nacionalne garde izašli su na ulice Vašingtona, nakon što je Donald Tramp (Trump) tamo poslao i preuzeo kontrolu nad gradskom policijom. On tvrdi da je kriminal u Vašingtonu izmakao kontroli.
Mnoga oklopna vozila viđena su na turističkim lokacijama. Očekuje se raspoređivanje 800 pripadnika Nacionalne garde i 500 saveznih agenata.
Gradonačelnica Vašingtona Muriel Bovser (Muriel Bowser) odbacila je tvrdnje predsjednika Donalda Trampa i opisala raspoređivanje garde kao "autoritarni pritisak".
Savezni agenti su uhapsili 23 osobe u ponedjeljak navečer, potvrdila je glasnogovornica Bijele kuće Karolin Livit (Karoline Leavitt).
- Ovo je tek početak - poručila je ona.
Gradonačelnica Murijel Bovser (Muriel Bowser) i šefica gradske policije Pamela Smit (Pamela Smith) na javnoj tribini sinoć je pozvala građane da zaštite grad, autonomiju kao i samoupravu, te da se izbore za demokratski Zastupnički dom.
Prema podacima gradske policije nasilni kriminal je dosegao vrhunac 2023. godine.